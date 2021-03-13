İZMİR Uzaktan çalışma koşulları yazılı hale getiriliyor - Son Dakika

Uzaktan çalışma koşulları yazılı hale getiriliyor

SOSYAL Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, pandemi nedeniyle uzaktan çalışma uygulayan iş yerleri için genel kuralların belirlendiği yeni bir yönetmeliğin yayınlandığını hatırlatarak, hem işveren hem de işçinin hak kaybı yaşamaması için tarafların sözleşme yapması gerektiğini söyledi.

Çalışma hayatında önemli değişikliklere yol açması öngörülen uzaktan çalışma yönetmeliği yayınlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, uzaktan çalışmaya geçiş koşulları hakkında bilgiler vererek, işveren ve işçilere tanınan haklarla ilgili açıklamalar yaptı. Uzaktan çalışmanın iş hayatında uzun süredir bulunduğunu fakat bunun nasıl düzenleneceği ile ilgili bir yönetmeliğin olmadığını kaydeden Ete, uzaktan ya da iş yeri dışında bir yerde çalışmanın İş Kanunu'nda yaygın bir uygulama olmadığını dile getirdi.

Uzaktan çalışmanın pandemiyle birlikte herkesin hayatına girdiğini ifade eden Ete, "Artık sadece iş yerlerimizde değil, evde uzaktan çalışma şeklinde de iş hayatını devam ettiriyoruz. Bu yönetmelik ile bu çalışmanın nasıl olacağıyla ilgili genel kurallar belirlendi. Uzaktan çalışma için artık işveren, pandemiyi zorlayıcı sebep olarak kabul ettiği için isterse çalışanını bundan sonra uzaktan çalıştırabilecek. Bu çalışmayla birlikte işverenin işçinin çalışma şartları için gerekli olan araç, doküman, evrak ya da teknik alt yapıyı sözleşmeye de dökerek işçiye davette bulunması gerekiyor. Eğer evden ya da iş yeri dışında bir yerde çalışma söz konusuysa, şartların tamamının yeni bir sözleşmeyle kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü sonraki anlaşmazlıklarda bu sözleşmeler gündeme gelecek" dedi. Ete,şunları söyledi:

"İş yeri dışında bir yerde işinizle ilgili bir görevdeyseniz bu esnada başınıza bir iş kazası gelirse buradaki haklarınızı nasıl arayacağınız konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Fazla mesai konusu da çok önemli. İşveren elindeki işi tamamlayabilmesi için işçiye belirli bir iş aralığı ve saat vermezse günde 8 saatin üzerinde bir çalışma söz konusu olabilir. Yine araç gereçlerin yanında evde kullandığımız elektrik, su, internet ve yemek gibi haklarımızdan feragat etmemek için bunların da sözleşmede mutlaka imza altına alınması gerekiyor."

SÖZLEŞMEDE SÜRE BELİRLENİYOR

İşverenin çalışanına uzaktan çalışma uygulamasını yazılı şekilde bildirmesi gerektiğini belirten Dilek Ete, işçinin 30 gün içerisinde kendisine yapılan bu teklife yanıt verebileceğini kaydetti. İşçinin birtakım taleplerde bulunabileceğini söyleyen Ete, "Evde bilgisayarı yoksa bilgisayar isteyebilir, elektrik giderlerinde artış olacağını öngörebilir. Yol harcaması olmayacak ama evde başka giderleri olacağı için karşılıklı anlaşarak bunları sözleşmeye ekleyebilir. Sözleşme belirsiz süreli olarak da tanımlanabilir ya da bir süre de belirlenebilir" diye konuştu.

Uzaktan çalışma yönetmeliğinin iş yaşamına olumlu getiriler sağlayacağını ifade eden Ete, şöyle devam etti:

"Okullar da pandemi sebebiyle çoğunlukla uzaktan eğitim veriyor. Aslında güzel bir uygulama ve yolda geçirilen zamanın ortadan kalkması söz konusu. Toplu taşıma araçlarında oldukça uzun süreler, kalabalık insan toplulukları aynı saatler içerisinde işe gitmeye çalışıyorlardı. Bunda bir azalma olacak. Çevre, iklim ve her açıdan olumlu bir gelişme. Var olan haklarımızın kaybolmaması için sözleşmeye bütün bu geçmişteki haklarımızın eklenerek, evden çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi gerekir."