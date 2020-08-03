Uzaktan eğitim alt yapısının yeterli olmadığı Bolivya'da eğitime Kovid-19 engeli - Son Dakika

Uzaktan eğitim alt yapısının yeterli olmadığı Bolivya'da eğitime Kovid-19 engeli

BUENOS Bolivya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve uzaktan eğitim alt yapısının yetersizliği nedeniyle eğitim dönemi normalden 4 ay önce kapandı.

Uzaktan eğitim alt yapısının yeterli olmadığı Bolivya'da eğitime Kovid-19 engeli, System.String[]

BUENOS Bolivya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve uzaktan eğitim alt yapısının yetersizliği nedeniyle eğitim dönemi normalden 4 ay önce kapandı.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Kovid-19 salgını nedeniyle aralık ayına kadar devam etmesi gereken eğitim döneminin kapandığını duyurdu.

Anez, "zor karar" olarak nitelediği eğitim döneminin kapanmasına Kovid-19 salgınını sebep gösterdi.

Bolivya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez, eğitim döneminin, salgın sürecinde ülkenin tamamında uzaktan eğitim verilecek alt yapı bulunmadığı için kapandığını duyurdu.

Öğrencilerin doğrudan sınıf geçeceğini belirten Nunez, öğretmenlere ve öğrencilere bu dönemde ders çalışma ve kendilerini geliştirme çağrısında bulundu.

UNICEF ve UNDP endişeli

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Bolivya'daki ofisince, Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçici hükümetin eğitim dönemini kapatma kararından endişe duyulduğu belirtildi.

BM Kalkınma Programının (UNDP) Bolivya'daki ofisinin sosyal medya hesabında da Kovid-19 salgınının beraberinde çeşitli zorlukları getirdiğine dikkat çekilerek, eğitim döneminin kapanmasından duyulan endişe ifade edildi ve bunun yerine geçici hükümete alternatif çözüm üretme çağrısında bulunuldu.

Nüfusu 12 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 153 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 bugüne kadar 80 bin 153 kişide görüldü.

Birleşmiş Milletler, Twitter, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 06:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitim alt yapısının yeterli olmadığı Bolivya'da eğitime Kovid-19 engeli - Son Dakika
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