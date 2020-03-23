Uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Uzaktan eğitim alan öğrencinin EBA TV izlemesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşması

Uzaktan eğitim verilmesi ŞANLIURFA - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı. Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.