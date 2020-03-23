Uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Uzaktan eğitimin verilmesi UŞAK - Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı. Şanlıurfa 'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.

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