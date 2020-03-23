Uzaktan eğitim başladı - Son Dakika
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Uzaktan eğitim başladı

6 saat önce

Öğrencilerin ve velisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi Öğrencilerin ders öncesi egzersizleri yapması Lise öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyat dersini dinlemesi Uzaktan eğitimin verilmesi UŞAK - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen...

Öğrencilerin ve velisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi

Öğrencilerin ders öncesi egzersizleri yapması

Lise öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyat dersini dinlemesi

Uzaktan eğitimin verilmesi UŞAK - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı. Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.

Uzaktan eğitim başladı

Ziya Selçuk, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:07 Kaynak: AA

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