Uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Uzaktan eğitim başladı
6 saat önce
Öğrencilerin ve velisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi Öğrencilerin ders öncesi egzersizleri yapması Lise öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyat dersini dinlemesi Uzaktan eğitimin verilmesi UŞAK - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen...
Öğrencilerin ve velisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi
Öğrencilerin ders öncesi egzersizleri yapması
Lise öğrencisinin Türk Dili ve Edebiyat dersini dinlemesi
Uzaktan eğitimin verilmesi UŞAK - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim başladı. Şanlıurfa'da, eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:07 Kaynak: AA
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