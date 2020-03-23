Uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Uzaktan eğitim başladı
6 saat önce
Uzaktan eğitim alan öğrencinin EBA TV izlemesi MARDİN - Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tatil edilen okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim başladı.
Uzaktan eğitim alan öğrencinin EBA TV izlemesi MARDİN - Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tatil edilen okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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