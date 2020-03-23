Uzaktan eğitim başladı - Son Dakika
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Uzaktan eğitim başladı

6 saat önce

Uzaktan eğitim alan öğrencinin EBA TV izlemesi MARDİN - Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tatil edilen okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim başladı.

Uzaktan eğitim alan öğrencinin EBA TV izlemesi MARDİN - Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tatil edilen okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim başladı.

Uzaktan eğitim başladı

Eğitim Bilişim Ağı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:10 Kaynak: AA

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