Uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Uzaktan eğitim başladı
6 saat önce
İlkokul birinci sınıf öğrencisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi Öğrencinin ders dinlemesi ve öğretmenin sorusuna cevap vermesi ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise...
İlkokul birinci sınıf öğrencisinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını dinlemesi
Öğrencinin ders dinlemesi ve öğretmenin sorusuna cevap vermesi ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim başladı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'nin 3 kanalı üzerinden önce öğrencilerine seslenerek, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi. Antalya'da da eğitim kapsamında öğrenciler, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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