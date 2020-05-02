"Uzaktan eğitim çocukların gelecekleri için faydalı olacaktır"

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ederken Doç. Dr. Berna Güloğlu'na göre zorunlu sebeplerle de olsa, çocukların uzaktan eğitim sistemine erken yaşta maruz kalmaları, gelecekleri için faydalı olacak. Güloğlu, "Nitekim robotik, kodlama, yapay zekadan bahsedilen dijital dünyaya doğan Z ve alpha kuşağı için uzaktan eğitime uyum sağlamanın sanıldığı kadar zor olmadığını görüyoruz; uyum sağlamakta zorlananlar teknolojiyi sonradan öğrenen Y kuşağı olan ebeveynler." dedi.

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüs nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de tüm öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam ediyor. Öğrenciler evlerinde televizyon ve internet üzerinden derslere katılıyor. Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen EBA ile tanıştı. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için kullanmaya başladıkları bu sistem, evde online eğitim imkanı sağladı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berna Güloğlu, uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak bu süreçte anne babalara tavsiyelerde bulundu.

Uzaktan eğitim sisteminin, 21. yüzyılın eğitim sistemi olduğunun altını çizen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berna Güloğlu, "Zorunlu sebeplerle de olsa, çocukların uzaktan eğitim sistemine erken yaşta maruz kalmaları, gelecekleri için faydalı olacaktır. Nitekim robotik, kodlama, yapay zekadan bahsedilen dijital dünyaya doğan Z ve alpha kuşağı için uzaktan eğitime uyum sağlamanın sanıldığı kadar zor olmadığını görüyoruz; uyum sağlamakta zorlananlar teknolojiyi sonradan öğrenen Y kuşağı olan ebeveynler. Z kuşağı teknolojiyi, yaşamlarının doğal bir parçası olarak algılıyor ve internetsiz bir dünya hayal edemiyor. Tüm dünyaları teknoloji olduğu için eğitiminde teknoloji yoluyla gerçekleşmesi onlar için doğal akışın bir parçası. Ebeveynlerinin kullanmayı öğrenmesinin zaman aldığı programları anında kullanmaya başlıyor ve hatta ailelerini yeni programlardan onlar haberdar ediyor. Ebeveynlerinin kullanmayı bilmediği programları rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bu durum, ebeveyn-çocuk arasındaki güç dengesini bozuyor. Ebeveynler, çocuğumun kontrolünü mü kaybediyorum endişesine kapılıyor. Bunun sonucunda da aslında ne olduğunu tam olarak da bilmediği bir sistemi eleştirmeye başlıyor. Böyle yaparak da çocuğuyla ilişkilerini daha da zorlaştırıyor" dedi.

"DERSLER VE ÖDEVLERDEN SONRA ÇOCUKLARINIZLA OYUN OYNAYIN"

Çocukların akademik gelişimi kadar duygusal ve sosyal gelişimlerinin de önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Berna Güloğlu, "Okullar, çocukların hem akademik gelişim hem de sosyal ve duygusal gelişimine de katkı sağlıyordu. Çocukların buna da çözüm bulmaya başladığını ve ders saatleri dışında tıpkı yetişkinler gibi arkadaşlarıyla internet üzerinden sosyal ilişkilerini kurmaya başladıklarını gözlemliyoruz. Oyun, çocukların kendilerini ifade etme yoludur. Evde kalmak zorunda olduğumuz zorlu günler geçirdiğimiz şu günlerde çocuklarda bazı sıkıntılar olabilir. Oyun yoluyla hem eğlenir hem de duygularını ifade ederek rahatlar. Çocukları, ders çalışmaya zorlamak yerine rahatlamalarını sağlayacak keyifli etkinlikler yapmak, onlarla oyunlar oynamak daha gelişimleri açısından daha etkili olacaktır. Arkadaşlarıyla olduğu kadar, ebeveynleriyle de oyun oynamaktan hoşlanırlar. Sevildiğini ve kabul görüldüğünü hisseden çocuk, sağlıklı ve başarılı bir birey olacaktır. Dersler ve ödevi bittikten sonra çocuklarınızla oyun oynayarak geçireceğiniz zaman dilimleri yaratarak gelişimlerine katkı sağlamış olursunuz. Örgün eğitimde öğretmen anlatır, sonrasında konuyu pekiştirecek ev ödevleri verir. Uzaktan eğitimde de örgün eğitime benzer bir yapı var. Çocuk öğretmenini ekrandan dinliyor, soru-cevapla konuyu anlayıp anlamadığı kontrol ediliyor ve sonrasında da konuyu pekiştirecek ödevler veriliyor. Ödevleri yapması yeterli olacaktır" diye konuştu.

"EV ORTAMINDA DERSİ DİNLEYECEK SABİT BİR KÖŞE OLUŞTURUN"

Ailelerin çocuklara bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda da açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Berna Güloğlu, "Çocuklarının yanında uzaktan eğitim sistemini eleştirmekten sakınsınlar. Evet teknik bir takım sıkıntılar olabilir ve bu sıkıntılar ebeveynleri rahatsız edebilir, ancak bu durumdan serzenişte bulunacaklarsa da çocuğun yanında yapmamaları önemlidir. Çocuklar, ebeveynlerin duygularına, düşüncelerine karşı duyarlıdırlar ve kendi duyguları olmasa da ebeveynleri tarafından onaylanmak için onların duygularını kendi duyguları gibi ifade edebilirler. Nasıl okulu ve öğretmeni çocuğun yanında eleştirdiğinizde okuldan ve öğretmenden soğumasına neden olursanız, uzaktan eğitim sistemini de çocuğunuzun yanında eleştirdiğinizde onun eğitimden uzaklaşmasına ve başarısız olmasına yol açarsınız. Okullara, öğretmenlere ve hepimiz için yeni olan uzaktan eğitim sisteme güvenin ve bu güveninizi çocuğun yanında da ifade edin" şeklinde konuştu.

Çocukların derslerini hep aynı yerde dinleyeceği bir köşenin oluşturulması, çocuğun odaklanması ve disipline olması açısından çok önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Güloğlu şunları söyledi: "O köşe ders dinleme ve ödevlerini yaptığı köşe olur ve oraya gittiği zaman çocuk, kendini sınıfta öğretmeni ve arkadaşları ile ders yapıyor gibi hissedebilir. O köşe onun için sınıfındaki sırasının yerini alabilir. Çocuk ve gençlerimize daha fazla güvenmemiz gerekiyor. Onlar bilgiye nasıl ulaşacağını da, hangisinin doğru bilgi olduğunu da ayırt edebiliyorlar. Yapamadıklarını düşünenler Y kuşağı olan biz yetişkinleriz. Endişelenmeye başlamadan önce, durun ve kendinize sorun 'bu endişemde haklı mıyım?'"

- İstanbul