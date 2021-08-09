Üye Girişi
Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi - Son Dakika

Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi

09.08.2021 14:18
Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi, System.String[]

Uzaktan eğitim sürecinde dijital ekranlara daha fazla maruz kalmanın çocukların göz sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğunu belirten Op. Dr. Mithat Altuğ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitim sürecinde dijital ekranlara daha fazla maruz kalmanın çocukların göz sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğunu belirten Op. Dr. Mithat Altuğ, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitim sürecinde çocukların yakın mesafede daha uzun süreler çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mitat Altuğ, bu durumun özellikle yakın görmeyi daha çok etkileyen hipermetropik kırma kusuru olanlarda gözlerde yorgunluk belirtilerine yol açabileceğini belirtti. Op. Dr. Altuğ, "Gözlerde ağrı, baş ağrısı ve okuma dahil yakın çalışma ile ilgili faaliyetlere karşı tahammülsüzlük bu belirtilerden bazılarıdır. Ayrıca gizli hipermetropi olarak bilinen ve damlalı muayene sonucu ortaya çıkarılabilen yüksek bir kırma kusuru varsa uzun süre yakına odaklanarak ekrana bakılması çocuklarda gizli olan göz kaymasını belirgin hale getirebilir" diye konuştu.

"2020'DE MİYOPİ SIKLIĞI ARTTI"

Gelişim çağındaki yaş grubunda, uzun süreli yakın mesafelere odaklanarak bakılmasının 'miyopi' denilen göz kırma kusurlarına zemin hazırladığını ifade eden Op. Dr. Altuğ, "Çin'de yapılan yaşları 6 ila 8 değişen 120 bin çocuk üzerindeki araştırma sonuçlarına göre; 2020 yılında miyopi görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda ise 1,4 kat arttığı tespit edilmiştir. Bu artışın temel sebepleri arasında bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi dijital ekranların çok erken yaşlarda ve uzun süreli olarak kullanımının yanı sıra, gün içinde açık havada geçirilen zamanın kısalmış olması önemli yer tutmaktadır" dedi.

Sürekli akıllı cihazlara bakmanın göz kırpma refleksini azalttığını vurgulayan Op. Dr. Altuğ, bu sebeple gözün açık kalma süresinin arttığını ve buna bağlı olarak da göz kuruluğunun ortaya çıkabileceğini söyledi.

EKRAN MESAFESİ 60 SANTİMETREDEN YAKIN OLMAMALI

Göz sağlığı açısından bakıldığında, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tablet kullanımını üç yaşına kadar olan çocuklar için önermediğini vurgulayan Op. Dr. Altuğ, "Bu cihazların 4-6 yaş arasındakiler için günlük otuz dakikadan fazla kullanılmaması, İlkokul çağında günde en fazla bir saat kullanılması ve on yaşından itibarense günde iki saate kadar kullanılması kabul edilebilir diyebiliriz" açıklamasını yaptı.

Op. Dr. Altuğ şunları söyledi:

"Göz sağlığının korunması için telefon, tablet ve bilgisayar kullanımında ekran mesafesini 60 santimetreden daha yakına taşımamalıyız. Gözlerimizin yakın uyumdan kurtulması için mutlaka yarım saatte bir dinlendirilmesi ve bu süreçte en az 6 metrelik mesafeye, mümkünse de ufuk çizgisine bakılması önerilmektedir. Okul çağı çocuklarında akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı gibi dijital ekran zamanı günde en fazla 2-3 saatle sınırlı tutulmalıdır. Ancak pandemi döneminde ne yazık ki bu süreler aşılmaktadır. En azından akıllı cihazların çevrim içi eğitim dışında oyun oynamak amacıyla kullanım sıklığına sınırlama getirilmelidir. Aksi takdirde gözlerde kırma kusurları ve hatta göz kayması vakalarında artış olabilmektedir. Ekran aydınlatması optimum düzeyde olması, çok aydınlık olmaması önemlidir. Odanın ışığı çok fazlaysa biraz azaltın. Pencereden bilgisayar ekranına yansıma oluyorsa gerekli önlemlerle bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Ekran başında oturuş pozisyonunuz dik ve rahat olmalıdır. Ekran üst sınırı göz seviyenizin biraz altında olmalıdır."

"ŞAPKA VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKILMALI"

Yapılan araştırmalara göre günde 2 saat açık havada zaman geçiren ve doğal güneş ışınlarına maruz kalan çocuklarda miyopik kırma kusuru daha yavaş ilerlediğini belirten Op. Dr. Altuğ, "Ayrıca dış ortamda geçirilen zaman çocukların daha çok uzak mesafelere bakmaları ve gözlerini dinlendirmeleri için de fırsat sunmaktadır. Ancak güneş ışınlarından gelen ultraviyole ışınlarına bağlı uzun dönmemde gelişebilecek göz hasarı riskini azaltabilmek için şapka ve güneş gözlüğü takılmasına dikkat edilmelidir. Son olarak ekran karşısında iken gözlerimizi nemli tutabilmek için bilinçli olarak sık sık göz kırpılması ve gerekli durumlarda da yapay gözyaşı damlaları kullanılması tavsiye edilmektedir" dedi.

ÇOCUKLARIN GÖZ MUAYENESİ AKSATILMAMALI

Her doğan çocuğun yaşamının ilk altıncı ayında detaylı bir göz muayenesinden geçmesini öneren Op. Dr. Altuğ son olarak şunları söyledi:

"Bu sayede göz tembelliği yapabilecek birçok durum ve önemli göz rahatsızlıkları saptanabilmektedir. Ayrıca her çocuk ilkokula başlamadan önce ve sonrasındaki okul yıllarında da en az yılda bir kez göz muayenesi olmalıdır. Ancak belirlenmiş bir sorun veya risk faktörü mevcut olduğu takdirde daha sık aralarla da takip önerilebilir. Pandemi döneminde ise çocukların muayene sıklığı elimizde olmadan uzamış bulunmaktadır. Ancak pandemi tedbirleri dahilinde bu kontrolleri aksatmamaya gayret etmeliyiz. Aksi takdirde bu gecikmelerden dolayı birçok olumsuz durumla karşılaşabilmekteyiz."


Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi
Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi

Bayrampaşa, Pandemi, Tablet, Okul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı 15:49 Esporda dev iş birliği! Beşiktaş ile Kağıtspor Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin kurulmasında ilk adımı attı Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü 15:44 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti 15:15 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti
Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi 15:04 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi Kitapçıya 15:01 Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü 14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı 14:44 Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu 13:54 Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu

Son Dakika Haberleri
15:47 Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:16 Tezgah yeri kavgası büyüdü! Pazarcı kadınlar saç saça baş başa böyle kavga etti
15:14 Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
14:58 İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler
14:53 ABD filmlerinde gördüğümüz olay gerçek oldu! Sel sularının bastığı asansörde mahsur kalan 3 genç ölümden döndü
14:50 Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti
Konya Ereğli'li vatandaştan örnek davranış! Banka hesabına yanlışlıkla yatan 28 bin euroyu sahibine iade etti Konya Ereğli'li vatandaştan örnek davranış! Banka hesabına yanlışlıkla yatan 28 bin euroyu sahibine iade etti         
15:49
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı         
15:11
Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi Fenomen Duygu Özaslan ile düğün hazırlığı yapan Can Maxim Mutaf'ın başını ailesi yaktı! Evine ve arabasına haciz geldi         
15:03
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti Süper Lig başlıyor! İddaa'nın açılış haftasında üç büyüklere verdiği oranlar dikkat çekti         
14:51
3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan         
14:08
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 15:58:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaktan eğitim çocukların göz sağlığını olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement