"Uzaktan eğitim"de ders çalışmak çocuklardan, pasta börekler annelerden - Son Dakika
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"Uzaktan eğitim"de ders çalışmak çocuklardan, pasta börekler annelerden

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla başlatılan "uzaktan eğitim" kapsamında, öğrenciler evde ekran başına geçerken, anneleri de onlara pasta börek gibi yiyecekler hazırlayarak destek oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla başlatılan "uzaktan eğitim" kapsamında, öğrenciler evde ekran başına geçerken, anneleri de onlara pasta börek gibi yiyecekler hazırlayarak destek oluyor.

Tedbirler kapsamında eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından, uzaktan eğitim süreci başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de öğrenciler sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

Okul kıyafetlerini giyerek uzaktan eğitime katılan Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Esad Gümüş, AA muhabirine, eğitimin sadece okulda değil her yerde alınabileceğini belirterek, "Her gün evde kitap okuyorum. Teşekkürler Ziya öğretmenim (Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk). " dedi.

Muhammed'e, yaptığı pasta ve böreklerle destek olan annesi Emine Gümüş ise "Bugün uzaktan eğitimin ilk günü. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Bizler de mutfaktan kendilerine destek veriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:08 Kaynak: AA

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