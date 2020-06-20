"Uzaktan eğitim hayatın bir parçası olacak" - Son Dakika

"Uzaktan eğitim hayatın bir parçası olacak"

Eğitimcilerle yeni nesil arasında kuşak farkı olduğunu söyleyen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Emecen, "Bu korkulacak bir şey değil yönetilmesi gerekiyor.

Eğitimcilerle yeni nesil arasında kuşak farkı olduğunu söyleyen Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Emecen, "Bu korkulacak bir şey değil yönetilmesi gerekiyor. Z kuşağı öğrenciler koronavirüs sürecine uyum sağladı. Bundan sonra uzaktan eğitimin hayatın bir parçası olacak. Her zaman okula gitmeyi gerektiren değil, bazen okulun ve başka mekanların okulun yerine geçebileceği sistemler kurmanın arifesindeyiz" dedi.

Özel televizyon kanalındaki bir programa katılan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Emecen ve Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Arzu Azer, koronavirüsün eğitime sektörüne etkilerini masaya yatırdı. Programda, salgından etkilenen 200'e yakın ülkede eğitim kurumlarının kapılarını kapattığı, dünyada 2 milyar öğrencinin, Türkiye'de ise 25 milyon öğrencinin süreçten etkilendiği konuşuldu. Eğitimciler gelecekteki öğretmenlerin rolü ve yetiştirecekleri nesillere nasıl hazırlanmaları gerektiği konusunu da konuştu.

Salgın sürecinin hem Türkiye hem de dünya çapında beklenmedik etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deniz Emecen, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un hayatı çok ciddi bir şekilde değiştirdiğini belirterek, "En çok etkilenen sektörlerin başında da çok geniş bir kitleyi ilgilendirdiği için eğitim sektörü geliyor. Çok hazırlıksız yakalandık hem sistem olarak hem öğretmenler, öğrenciler, aileler olarak" diye konuştu.

"EĞİTİMCİLER İLE YENİ NESİL ARASINDA KUŞAK FARKI VAR"

Z kuşağı öğrencilerinin sürece tam uyum sağladığını anlatan Prof. Dr. Emecen, bu sürecin eğitim fakülteleri açısından bir kazanç olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Emecen, şunları söyledi:

"Eğitimciler ile yeni nesil arasında kuşak farkı var. Eğitimcilerin büyük bir kısmı X ve Y kuşağına dahil. Ama eğitim verdiğimiz kitle Z kuşağı. Bizlerin zamanında Jetgiller'den seyrettiği hayatı, bizzat deneyimleme fırsatına sahip olduk. Dolayısıyla bu, eğitimcilerin de kendini yenilemesi anlamına geldi. ve kuşaklar arasındaki farkın korkulacak bir şey olmadığını, sadece yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu gördük. ve bu süreçte teknolojinin ve sanal dünyanın içine girerek, aslında Z kuşağına yanaştık, yakınlaştık. Onların dilini anlar ve öğrenir olduk."

Bundan sonra uzaktan eğitimin hayatın bir parçası olacağını söyleyen Prof. Dr. Emecen, eğitim fakültelerinde yetiştirilen öğretmenlerin yeni nesil teknolojinin içerisinde yer alması ve üniversitelerin ilgili programlarını bilgi – teknoloji sistemlerini en iyi şekilde kullanan öğretmenler yetiştirecek şekilde yapılandırması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Emecen, "Bundan sonra her zaman okula gitmeyi gerektiren değil, bazen okulun ve başka mekanların okulun yerine geçebileceği sistemler kurmanın arifesindeyiz" dedi.

PROF. DR. AZER: Z KUŞAĞI HIZLI YAŞAYIP, HIZLI TÜKETİYOR

Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Arzu Azer ise, eğitim sisteminin geleceğine bakıldığında dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını, dünyanın bundan sonra daha farklı, teknoloji odaklı bir hal alacağını söyledi. Prof. Dr. Azer, Z kuşağının çok hızlı yaşadığını, çok hızlı tükettiğini ve teknolojiye çok aşina oldukları için geleceğin dünyasına çok kolay adapte olacaklarını ifade etti. Z kuşağı eğitiminin bu nedenlerle çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Azer, "Z kuşağı teknolojinin içine doğdu, çok yaratıcı, yeniliğe çok açıklar ancak sanat, edebiyat gibi yönlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu eksikliği tamamlamak gerekiyor. Bu da üniversitelerin görevidir" diye konuştu.


Esenyurt Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 05:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Uzaktan eğitim hayatın bir parçası olacak' - Son Dakika

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