Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar - Son Dakika

Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar

16.12.2020 09:58

Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar Bilgisayar beklerken 3 adet kitap gören çocuk şaşkına döndü Çocuğun heyecanla paketi açtığı ve şaşırdığı anlar kamerada Çekmeköy'de yaşayan bir baba, çocuğunun uzaktan eğitime daha rahat girmesi için ona sürpriz yaparak bir...

Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar

Bilgisayar beklerken 3 adet kitap gören çocuk şaşkına döndü

Çocuğun heyecanla paketi açtığı ve şaşırdığı anlar kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de yaşayan bir baba, çocuğunun uzaktan eğitime daha rahat girmesi için ona sürpriz yaparak bir elektronik marketten bilgisayar siparişi verdi. Babasının sürprizi karşısında sevinen çocuk, heyecanla paketi açınca aile hayatının şokunu yaşadı.

Çekmeköy Çamlık Mahallesinde yaşayan Alparslan ailesi, telefondan uzaktan eğitim derslerine katılmaya çalışan 4. sınıf öğrencisi oğulları Efe Kerim Alparslan'a sürpriz yapmak için media markt isimli elektronik marketten bilgisayar siparişi verdi. Baba Alparslan'ın siparişi 3 gün sonra aileye ulaştı. Alparslan, paketi görünce heyecanlanan oğlu Efe Kerim'e sürpriz yaptıklarını söyleyerek verip açmasını istedi.

Bilgisayar beklediler, 3 adet kitap çıktı

Küçük çocuk bilgisayar kutusunu görünce heyecanlanan Efe Kerim Alparslan, bir an önce paketi açmaya çalıştı. Bu sırada baba çocuğunun heyecanını ve paketi açmaya çalışmasını telefonuna kaydetmeye başladı. Paketin açılmasıyla birlikte bilgisayar yerine 3 adet kitap çıkınca aile neye uğradığını şaşırdı.

"Laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı"

Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, "Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçinden açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD'si kağıtlarda yırtılarak alınmış. Çocuklarım ikisi de okula gidiyorlar ve EBA'dan ders görüyorlar. İki defa media markt müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo elektronik marketle iletişime geçmesini istediler, çocuklarım çok mağdur oldu" dedi.

"Baba laptop aldı çok heyecanlıydı, kutuyu açınca 3 tane kitap çıktı"

Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, "Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydı. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin" diye konuştu.

Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar
Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar
Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar
Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar

Bilgisayar, Kitap, Çocuk, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzaktan eğitim için bilgisayar alınca hayatının şokunu yaşadılar - Son Dakika


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