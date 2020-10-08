Uzaktan eğitim için internet istiyorlar - Son Dakika

Uzaktan eğitim için internet istiyorlar

08.10.2020 00:59
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Yenilmez ailesinin çocukları, uzaktan eğitim için internet istiyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Yenilmez ailesinin çocukları, uzaktan eğitim için internet istiyor. Aylardır alt yapı ve boş port olmadığı için evlerine internet bağlatamayan Yenilmez ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından eğitim de etkilenirken, öğrenciler uzun süreden beri uzaktan eğitim alıyor. İnternet üzerinden yapılan uzaktan eğitimde, bazı aileler sıkıntı yaşıyor. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Yenilmez ailesi de internet alt yapısı ve boş port olmadığı için evlerine internet bağlatamadığından, çocuklarının eğitim almasında sorun yaşıyor. Aylardır evlerine internet bağlatmak için uğraşan Yenilmez ailesi, sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Biri işitme engelli 5 öğrencinin bulunduğu evde ayrıca bilgisayar sıkıntısı da var. Aile evde bilgisayar olmamasından dolayı da çocuklarının sıkıntı çektiğini, telefonla sisteme girmekte bazen zorlandıklarını, bu konuda da destek beklediklerini ifade ettiler.

"Alt yapı yok dediler"

Yaşadıkları sorunla ilgili konuşan baba Okay Yenilmez, 2000 yılında evlendiğini ve 3 çocuklarının olduğunu söyledi. Evlerinin üstünde oturan kardeşinin de 3 çocuğu olduğunu kaydeden Yenilmez, "EBA'ya giren öğrencilerimiz var biz sıkıntı yaşıyoruz. Evimizde internet yok. 23 Haziran'da müracaat ettim ve alt yapı yok dediler. Türk Telekom'un alt yapısı olmayınca diğer operatörler de internet bağlayamıyor. Bize sürekli 'alt yapıyla ilgili bekleme süreci devam ediyor' diyorlar. Biz şu anda mağdur olduk. Telefonla da giremiyorum. 4 öğrenci bu sistemi kullanıyor. Bu çocukların hangi biri bir telefonla derse girecek. Çocuklar çok zorlanıyor, yetişemiyoruz. Sabahtan akşam 16.00-17.00'a kadar ders oluyor. Bundan dolayı da mecbur evde kalmak zorundayız ki çocuklar derse girsin diye. Her girdiğimizde çok miktarda da telefonun interneti gidiyor. İnternet zaten yetmiyor. Her ay 200 liranın üzerinde fatura ödüyoruz" diye konuştu.

"Yardım bekliyoruz"

Çocukların iyi bir eğitim alması için yardım isteyen Yenilmez, "Yetkililerin bize internet konusunda yardım etmesini bekliyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum. İmkanımız olmadığı için bilgisayar da alamıyoruz. Bilgisayarımız ve internetimiz olsa çocuklarımız belki daha iyi eğitim alır. Bize bu konularda yardımcı olunmasını talep ediyorum. Bir de bize eğer bir kişi aboneliği iptal ederlerse alacaklarını söylediler ama biz en son gittiğimizde 650. sıradaydık. Başka bir formül aradık ama onlarda 12. ayda bu sıkıntımızı çözebileceklerini söylediler. Biz şu anda mağduruz zaten bir de o döneme kadar bağlanmazsa internetimizi iyice mağdur olacağız" şeklinde konuştu.

"Sıkıntı yaşıyoruz"

8. sınıfa giden Yasemin Yenilmez ise internet ve bilgisayar olmamasından dolayı EBA'ya girerken çok zorlandıklarını vurgulayarak, "Bazen telefonun interneti çekmiyor, sıkıntı çıkıyor. Bazen internetten dolayı dersler bizi atıyor. Bilgisayarımız da olmadığı için telefonla dersi dinlemekte sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

3 çocuğu bulunan Nazar Yenilmez de telefonun internetiyle girdikleri derslerden verim alamadıklarına dikkat çekerek, "Hem bizim hem kaynımın çocuklarının internet sıkıntısı var. Eşim gitti ve başvuru yaptı. Alt yapı olmadığı için internet bağlayamıyorlar. O yüzden mağduruz, yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İnternet, Gündoğdu, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitim için internet istiyorlar - Son Dakika

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