Uzaktan eğitim ile eTwinning projelerini sürdürüyorlar - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde bir öğretmen ve öğrencileri uzaktan eğitim yolu ile eTwinning projesi yürütüyor.

Havza Merkez İlkokulu öğretmeni Fatma Göçer Coşar ve 13 öğrencisi günlük canlı Eğitim Bilişim Ağına (EBA) dersleri sonrası 2 eTwinning projesini sürdürüyor.

Coşar, bir süre eTwinning ile ilgili eğitimler aldıktan sonra projeleri hayata geçirdiğini belirtti.

Salgın nedeni ile sosyal hayattan uzak kalındığını anımsatan Coşar, "Öğrencilerin internet ve bilgisayarla zamanlarını daha verimli kullanmalarını öğretmek için eTwinning projesine katıldık. Şu an 13 öğrencimiz ile iki proje yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz ve velileri projelerimize aktif olarak katılmakta." dedi.

Projeler ile çocukların web 2.0 araçlarını kullanarak, program yapma, logo ve kısa film hazırlama gibi beceriler kazandığını dile getiren Coşar, şöyle konuştu:

"Masalımın Sesi Projesi 8 aylık bir proje. 8 ortağımız var. Anadolu masallarını konu aldığımız için ortaklarımız ülke içinden. Bir eTwinning işi projemiz ise 4 aylık bir proje. Her iki projede asıl amacımız çocuklara bilgisayarı ve interneti daha verimli şekilde kullanmalarını öğretmek. Çocuklarımız ile birlikte EBA derslerinden ayrı olarak dersler yapmaktayız. Çocuklarımız hangi programları nasıl kullanacakları konusunda eğitimler alıyorlar. Yapmış oldukları flim, logo ve afişlerini arkadaşları ile paylaşabiliyorlar. Bunun en büyük avantajı sadece kendi aralarında değil proje ortaklarımız ile paylaşım yaparak çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine daha çok katkı sağlamakta."

Merkez İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Atilla Yıldırım ise proje ile eğlenceli zaman geçirdiğini ifade ederek "Öğretmenimiz ile birlikte yeni programlar kullanmayı öğreniyoruz ve arkadaşlarımız ile iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.