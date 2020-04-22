Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine sunuldu.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, platform "Eğitim Her Yerde" sloganıyla kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının etkin kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması, kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında hazırlandı.

Platform, "egitim.cbiko.gov.tr" internet adresinden tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunuldu.

Ofis tarafından, geçen yıl mart ayından itibaren, kamuda eğitim süreçlerinin incelenmeye başlanmasıyla kamu personeli için eğitim ihtiyacı tespit edildi. Bu ihtiyacın, yaygın sunumu, zaman ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurularak, dijital platform aracılığıyla karşılanmasının en etkili yöntem olacağı öngörüldü.

Ofis Başkanı Salim Atay'ın başkanlığında yürütülen araştırmalar doğrultusunda, kamu personelinin yurt içi ve yurt dışında, hem video ve sunum şeklinde hem de canlı sınıf etkinlikleriyle eğitim süreçlerinin takip edilebildiği, ölçülebildiği ve tüm kamu çalışanları tarafından kullanılabilecek bir uzaktan eğitim portalı için yerli ve milli bir yazılım hazırlanarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulması planlandı. Bu kapsamda, Mayıs 2019 tarihinden itibaren Uzaktan Eğitim Kapısı platformu çalışmaları başlatıldı.

Uzaktan Eğitim Kapısı platformunun kamuya kazandırılmasına ilişkin ilk toplantı, 7 Ekim 2019'da 16 bakanlık, 8 kurumdan 49 yönetici ve temsilcinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, portalın kamu kurumlarında daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik istişarede bulunuldu.

Tüm dünyada Kovid-19 önlemleri kapsamında dijital ortamda çalışmalara ve eğitimlere devam edilirken, Türkiye'de de yaşanan sürece destek olunması, kamu personelinin eğitimlerinin devam etmesi, hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğin arttırılması amacıyla Uzaktan Eğitim Kapısı bugün yayına alındı. Platform, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin yarı ve tam zamanlı çalışanları için kurum içi eğitimler kapsamında kullanılmaya başlandı.

Oryantasyon, hizmet içi veya zorunlu eğitimler yapılabiliyor

Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının oryantasyon, hizmet içi veya zorunlu eğitimleri yapılabiliyor. Portalda eğitimler üniteli, ünitesiz, video veya sunum şeklinde olabiliyor.

Videolu eğitimlerde kullanıcının videoyu ileri sarması engellenerek, kullanıcının eğitim sonuna kadar bizzat seyretmesi sağlanıyor.

Kullanıcıların eğitime ne zaman başladığı, ne kadar süreyi eğitimde geçirdiği gibi tarihçe bilgileri sistemde tutuluyor. Her bir eğitimin sonuna gelindiğinde, eğitime atanmış bir sınav varsa kullanıcıya otomatik olarak sınav ekranı açılıyor.

Ayrıca Uzaktan Eğitim Kapısı ile yurt içi ve yurt dışında çalışan pek çok personele ortak fiziksel mekandan bağımsız eğitim imkanı sunuluyor. Uzaktan eğitimle canlı sınıf ortamı sağlanıyor. Canlı sınıfların yaygın kullanılmaya başlanmasıyla zaman ve maddi kaynaklar açısından tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. Canlı sınıf etkinlikleri kayıt edilerek sonrasında da eğitimin tekrardan izlenebilmesi sağlanıyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı'nda her ünite veya eğitim sonrasında kullanılabilecek ölçme ve değerleme sınav modülü de yer alıyor. Platformun içerdiği raporlama sistemiyle eğitim sayısı, eğitime erişim süreleri, eğitim sonrası yapılan sınavlardaki performans ve benzeri konularda sayısal veriler üretilebiliyor ve yetkili kişi ve birimlere sunulabiliyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı platformuna, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan tüm eğitim içerikleri yüklenebiliyor.

Sisteme tüm kamu kurum ve kuruluşları tanımlanırken, ilgi gösteren kurumların personel genel müdürlükleri, eğitimden sorumlu uygun personeli sisteme yönetici yetkisiyle tanımlayabiliyor.

Böylece ilgili kurumdaki eğitimden sorumlu personele hazırlanan eğitimler atanabiliyor, onlar da istedikleri sayı ve türdeki kurum personeliyle ilgili eğitim süreçlerini, uzaktan, yaygın, bireysel veya açık sınıf ortamında ve ölçülebilir bir şekilde sunabiliyor.

Raporlama alınabiliyor

Sistemden kullanıcı, kurum ve eğitim bazında alınan eğitimler ve sonuçlara ait raporlamaların alınabilmesi Eğitim Kapısının kurumlara sağladığı en büyük kolaylıklardan birisi olarak öne çıkıyor.

Kurumlar, Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla eğitimlere katılmış kullanıcılara sertifika düzenleyebiliyor.

Ayrıca kamu çalışanları Uzaktan Eğitim Kapısı platformu içerisinde yer alan "BireBir" mobil uygulaması ile kendisiyle aynı eğitimleri almış diğer kullanıcılara meydan okuyabiliyor ve doğru cevapların sayısına göre puanlar toplayabiliyor. Böylece Uzaktan Eğitim Kapısı eğitimlerinin daha eğlenceli ve yüksek motivasyonlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hizmete alınan Uzaktan Eğitim Kapısı ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, ülkenin insan kaynağının gerekli eğitimleri verimli bir şekilde alabilmesi ve kendilerini geliştirebilmesi için kullanılması gereken modern teknikler konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi de ayrıca planlandı.

Portalda kamu çalışanlarının alması gereken mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri de yer alacak. Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla bir kurum tarafından hazırlanmış ve diğer kamu çalışanlarına faydası olacak çeşitli kişisel gelişim eğitimleri de verimli bir şekilde tüm kamu personeliyle ortak bir havuz üzerinden paylaşılabilecek.

Ülke geneline yayılmış olan kamu personelinin zaman ve fiziksel mekandan bağımsız olarak, eğitimi, gelişimi ve ülkeye sağladığı katkının, çeşit ve niteliğinin arttırılması ile hizmetlerde verimlilik artışı bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Kapısının, kamu çalışanlarının kişisel beceri ve yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlamasının yanında, tüm Cumhurbaşkanlığı Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, 16 bakanlık, 10 başkanlık ile 3,3 milyon kamu personelinin hizmetine ücretsiz sunulmasıyla kamu kaynaklarının etkin kullanımına da destek vermesi hedefleniyor.