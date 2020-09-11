Son dakika kültür sanat: "Uzaktan Eğitim Kapısı" platformuna Milli Eğitim Bakanlığından eğitim desteği - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: "Uzaktan Eğitim Kapısı" platformuna Milli Eğitim Bakanlığından eğitim desteği

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Eğitim Her Yerde" sloganıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı'nın ilk eğitim içeriği paylaşımı, Milli Eğitim Bakanlığınca yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Eğitim Her Yerde" sloganıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı'nın ilk eğitim içeriği paylaşımı, Milli Eğitim Bakanlığınca yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Uzaktan Eğitim Kapısı'nın, halihazırda eğitim platformuna sahip kurumlarla yapılan iş birliğiyle büyümeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda platforma ilk eğitim içeriği paylaşımının Milli Eğitim Bakanlığınca yapıldığı bildirilen açıklamada, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okul Tabanlı Afet Yönetimi" ve "Müze Eğitimi" başlıklı eğitimlerin Uzaktan Eğitim Kapısı'nda tanımlı 129 kamu kurum ve kuruluşunun kullanımına açıldığı vurgulandı.

Eğitimlerin her kesimden çalışana hitap edecek önemli bilgiler ve konuların uzmanları için de hatırlatıcı özellikler içerdiği belirtilen açıklamada, "Okul Tabanlı Afet Yönetimi" eğitiminin 64 üniteden oluştuğu ve 2 saat 25 dakika, "Müze Eğitimi"nin ise 25 üniteden oluştuğu ve 1 saat 12 dakika sürdüğü bildirildi.

Eğitimde, tüm kamu çalışanlarının hem iş hem de günlük hayatında bilmesi önem arz eden afet ve acil durum kavramları ile çeşitlerinin anlatıldığı belirtilen açıklamada, eğitimle kişilerin yaşadıkları bölgedeki doğal kaynaklı afet riskleri hakkında çıkarımda bulunabilmesi ve afet öncesi hazırlığın önemine yönelik farkındalık kazanmasının da hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, eğitimde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik bilgilerin örnek video gösterimleriyle sunulduğu, bunların çeşitli konularda ilk yardımın nasıl yapılacağına ilişkin olmakla birlikte, yalnızca afet sonrasında değil, çalışanlara iş ve günlük hayatlarında meydana gelebilecek kazalarda da yardımcı olabileceği kaydedildi.

"Müze Eğitimi"

Uzaktan Eğitim Kapısı'nda paylaşılan bir diğer eğitim olan "Müze Eğitimi"nde ise temel olarak müze ve kültürel miras kavramlarına değinilerek, müze eğitimi süreçlerine yönelik uygulama becerisinin kazanılmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, bu bağlamda, her yaş grubu için eğitim aracı olan müzelerin eğitime ve bağlamsal öğrenmeye katkısına, müze eğitiminin önemine ve işlevine yönelik kısa bilgiler verilerek, Türkiye ve dünyadan müze örnekleri sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, müze eğitimiyle "medeniyetlerin beşiği" Türkiye'nin kültürel miraslarının korunduğu ve sunulduğu müzelerin öneminin kamu çalışanları tarafından öğrenilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Uzaktan Eğitim Kapısı'nda Milli Eğitim Bakanlığına ek olarak, eğitim faaliyetlerini uzaktan yürüten diğer bakanlık ve kurumlarla iş birliği çalışmalarının da devam ettiği bildirilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin hazırladığı eğitimlerin yanı sıra diğer kamu kurumları tarafından hazırlanan eğitimlerin platformda paylaşılmasıyla, kamuda mükerrer düzenlenen eğitimlerin teke indirilerek aynı platformdan tüm kurumların erişime açılması planlandığı belirtildi.

Açıklamada, böylece kamu kurumlarının önemli bir harcama kalemi olan eğitim maliyetlerinde ciddi oranlarda tasarruf sağlanması ve kamu personelinin veriminin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Son dakika kültür sanat: Uzaktan Eğitim Kapısı platformuna Milli Eğitim Bakanlığından eğitim desteği

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: 'Uzaktan Eğitim Kapısı' platformuna Milli Eğitim Bakanlığından eğitim desteği - Son Dakika

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