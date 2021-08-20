Uzaktan eğitim programı Doğa'm Evimde Stevie ödülüne layık görüldü

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, tüm eğitim süreçlerini dijitalleştiren Doğa'm Evimde programı ile Stevie Ödül Programı 18. Uluslararası İş Ödülleri'nin "Yılın En İyi Bilgi Teknolojileri Departmanı" kategorisinde dünya 3'üncüsü olarak bronz ödüle layık görüldü.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Doğa'm Evimde programı, geçtiğimiz aylarda aldığı CIO Ödülleri ve IDC Türkiye Ödülü ile başarısını tescillemişti.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri etkinliğinde elde edilen bu başarı ile Doğa'm Evimde Programı bu yıl üçüncü kez bağımsız organizasyonlarda ödül almış oldu.

Jüri üyeleri tarafından harika bir girişim olarak değerlendirilen Doğa'm Evimde, iyi bir ekip çalışmasının göstergesi olarak kabul edilerek Kovid-19'un zorlu sürecini çok kısa sürede çözüme kavuşturduğu için önemli bir başarı hikayesi olarak görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, dünya 3'üncülüğü getiren projenin eğitim sektörüne adını altın harflerle yazdırdığını belirterek, "Bu sadece bizim kurumumuza özgü bir başarı ve gurur kaynağı değil, tüm Türkiye'nin ve eğitim sektörünün gururudur." ifadesini kullandı.

Özeren, bilim ve teknolojik gelişimin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bütün insanlığın aldığı en önemli ders, bu süreçte karşımızda duruyor: Bilim ve teknolojik gelişimin önemi. Bu alanda, ihtiyaçlar zorunluluğa dönüştü. Amerika, Avrupa'nın dev ülkeleri, bu ihtiyaçları karşılamakta hızlı aksiyon alamadılar. Türkiye, gerek altyapı gerekse içerik dönüşümünde, en gelişmiş görünen ülkelerden önde olduğunu gösterdi. Biz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, bunu bir adım daha öteye taşıdık. Tamamlayıcı eğitim unsurlarımız ile hem uzaktan, hem hibrit eğitim süreçlerini yüksek verimlilik ile gerçekleştirdik. Doğa'm Evimde programı, e-doğa/m-doğa uygularımız ile fark yarattık. Bu başarının mimarları, başta kurumumuzda Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Hakan İnanır olmak üzere tüm ekibini ayrıca kutlamak isterim. Eğitimdeki öncü anlayışımız, bir kez daha ödüllerle tescillendi."