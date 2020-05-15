Uzaktan eğitim raporu açıklandı: Öğrencilerin yüzde 75'i uzaktan eğitimi eğlenceli buluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzaktan eğitim raporu açıklandı: Öğrencilerin yüzde 75'i uzaktan eğitimi eğlenceli buluyor - Son Dakika

Uzaktan eğitim raporu açıklandı: Öğrencilerin yüzde 75'i uzaktan eğitimi eğlenceli buluyor

18 dakika önce

19 salgınıyla birlikte tüm yurtta uygulanmaya başlanan uzaktan eğitimin öğrenci, öğretmen ve veli üzerindeki etkileri araştırıldı.

Uzaktan eğitim raporu açıklandı: Öğrencilerin yüzde 75'i uzaktan eğitimi eğlenceli buluyor, System.String[]

COVID-19 salgınıyla birlikte tüm yurtta uygulanmaya başlanan uzaktan eğitimin öğrenci, öğretmen ve veli üzerindeki etkileri araştırıldı. Araştırma raporuna göre öğrencilerin yüzde 75'i uzaktan eğitimin eğlenceli olduğunu düşünüyor. Öğrencilerin uzaktan eğitimde en başarılı buldukları ders ise Matematik.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmişti. Zorunlu olarak gerçekleşen uzaktan eğitimin öğretmen, öğrenci ve velileri olumlu ve olumsuz birçok açıdan etkilediğini düşünen uzmanlar iki özel okulda online platform üzerinden 4435 ilkokul öğrencisi, 9536 ortaokul ve lise öğrencisi, 5661 öğretmen ve 25395 veliye anket yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Fakültesi'nin hazırladığı araştırma raporunu analiz eden BAU Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derin Atay, öğrencilerin yüzde 70'inin uzaktan eğitimle ilgili bir problemi olmadığını yüzde 75 oranında da uzaktan eğitimi eğlenceli bulduklarını belirtti. Ancak okullarına dönmek isteyen öğrencilerin de yüzde 70 ila 90 arasında azımsanmayacak bir oranda olduğunu kaydeden Atay, "Bu oranın yüzde 95'lik kısmını ilköğretim öğrencileri oluşturuyor. Onlar okullarına dönmek için daha istekli. Bu oran öğrencilerin yaşının büyüklüğüne göre düşüyor" dedi.


"İlköğretim öğrencileri okullarına dönmek istiyor"


İlköğretim öğrencilerinin anket sonucunu değerlendiren Prof. Dr. Derin Atay, "İlköğretime giden öğrencilerin yüzde 90'ı yüz yüze eğitimde kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşünüyor. Bu öğrencilerin yine yüzde 90'ı yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime tercih ediyor. Bunun yanı sıra öğrencilerden uzaktan eğitimle verilen dersleri sıralandırmalarını da istedik. Buna göre öğrencilerin en başarılı buldukları ders Matematik. Türkçe ve İngilizce derslerinin de uzaktan eğitimle verimli işlendiğini düşünüyorlar" diye konuştu.


"Ortaöğretim öğrencileri uzaktan eğitimin, eğitim kalitesini arttırdığını düşünüyor"


Ortaöğretim öğrencilerinin ilkokul öğrencilerine göre uzaktan eğitime daha olumlu baktığını ifade eden Prof. Dr. Atay, "Ortaöğretim öğrencileri yüzde 40 civarında uzaktan eğitimin, eğitim kalitesini arttırdığını düşünüyor. Öğrenciler yüzde 30 civarında ise uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda bu gruptaki öğrenciler uzaktan eğitimle kendilerini kontrol etme yetisini kazandıklarını ifade etmişler. Zayıf oldukları ve geliştirmek istedikleri derslere daha çok vakit ayırabildiklerini belirtmişler. Nitekim çalışmamızda öğrencilerden öğretmenlerini değerlendirmelerini de istedik. Öğrenciler öğretmenlerine erişebildiklerini ve öğretmenlerinin uzaktan eğitimde yetkin olduğunu belirtmiş. Bunun yanı sıra özellikle sınav kaygısı ve virüs salgını konusunda psikososyal destekten faydalandıklarını da ifade etmişler" şeklinde konuştu.


Öğretmenlerin anket raporunu paylaşan Atay, "Anket çalışmasına katılan öğretmenlerin yüzde 81'i daha önce uzaktan eğitim tecrübesine sahip değil. Yeni mezun öğretmenlerin ise dijital okuryazarlık oranı oldukça yüksek. Öğretmenlerin yüzde 80'i uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle beraber verildiğinde daha verimli olacağını düşünüyor. Uzaktan eğitimin geleceğin öğretme metodu olması konusunda ise kararsız. Bununla birlikte materyal hazırlamada çok zaman harcadıklarını ifade etmişler. Uzaktan eğitimi yüzde 75 oranından kendi mesleki gelişimine faydalı bulmuşlar. Nitekim çalışmalarımızda bu sistemle birlikte öğretmenlerin dijital okuryazarlılıklarını ve dijital entegrasyonu pedagojik açıdan geliştirdiklerini görüyoruz. dedi"


"Veliler öğrencideki motivasyon ve dikkat eksikliğinden şikayetçi"


Son olarak velilerin uzaktan eğitime bakış açısını da değerlendiren, Atay, "Rapora göre velilerin uzaktan eğitimde mutlu oldukları en önemli noktalar; öğretmen desteği, kurumların öğretmenleri düzenli bir şekilde bilgilendirmesidir. Çünkü veliler okul-öğretmen ilişkisinin oldukça üzerinde duruyor. Bir diğer olumlu buldukları nokta ise bu sistem üzerinden öğretmenleri ve çocuklarını diledikleri gibi takip edebilmeleridir. Bunun dışında öğrenciye verilen ödevlerin içeriğinden ve çeşitliliğinden de oldukça memnunlar. Bu sistemde memnun olmadıkları yönler de var. Bunların başında teknik sorunlar, öğrencideki motivasyon ve dikkat eksikliği geliyor. Aynı zamanda çocukların evde daha verimli zaman geçirmeleri için ek metaryal istekleri de var. Bunun dışında araştırma temelli derslerin çocuklarına ağır geldiğini söylüyorlar" ifadelerinde bulundu.


Okul seçiminde okulların uzaktan eğitim alt yapısı artık büyük etken


Velilerin yüzde 82'sinin uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim olmadığında ve sınıf içi eğitime destek olması amacıyla kullanıldığında daha verimli olacağını düşündüklerini de kaydeden Atay, "Veliler uzaktan eğitimin tek başına yeterli olmadığını düşünüyor. Bununla birlikte ileri ki dönemde okulların uzaktan eğitim alt yapısı velilerin okul seçiminde oldukça etkili olacak. Nitekim raporda velilerin yüzde 60'ı okul seçimlerinde buna dikkat edeceklerini belirtmiş" dedi. - İSTANBUL

23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 03:38 Kaynak: İHA


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