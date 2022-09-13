Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı

13.09.2022 15:48

Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren Merve isimli bir kız öğrencinin sesi herkes tarafından duyuldu. Öğretmenin dakikalar süren uyarıları sonrası online ders sona erdi. Sosyal medyada yayılan video milyonlarca kez izlenirken çok sayıda yorum da aldı.

Sosyal medya, uzaktan eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin videosunu konuşuyor. Öğretmenin çok sayıda öğrencisine online olarak ders verdiği sırada kız öğrencinin mikrofonun açık kalmasıyla ortaya çıkan görüntüler kısa sürede viral oldu.

ERKEK ARKADAŞIYLA İLİŞKİYE GİRERKEN MİKROFONU AÇIK UNUTTU

İnternete düşen videoda, bir öğretmenin öğrencileriyle konuştuğu dakikalarda adı Merve olan bir kız öğrencinin mikrofonunu açık unuttuğu ve erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği o anlarda çıkan sesler rahatlıkla duyuluyor.

"ÖĞRETMENİM YAYINI KAPATALIM İSTERSENİZ"

Seslerin tüm öğrenciler tarafından duyulması sonrasında devreye giren öğretmen, kız öğrenciye defalarca mikrofonunun açık kaldığı konusunda uyarılarda bulunurken, genç kızın bu uyarıları duymadığı için dikkate almadığı ve araya giren bir erkek öğrencinin "Öğretmenim yayını kapatalım isterseniz" cümlesinin ardından video kaydının sona erdiği görülüyor.

YORUMLAR
500
Fransa milyoner olan sahtekar dişçiyi değil evinden alan kadın polisin kalçalarını konuşuyor Fransa milyoner olan sahtekar dişçiyi değil evinden alan kadın polisin kalçalarını konuşuyor Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik Ümit Özdağ'dan skandal sözler: Bakan Soylu ile telefonda küfürleştik

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu, Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 16:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement