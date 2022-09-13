Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı

Sosyal medya, uzaktan eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin videosunu konuşuyor. Öğretmenin çok sayıda öğrencisine online olarak ders verdiği sırada kız öğrencinin mikrofonun açık kalmasıyla ortaya çıkan görüntüler kısa sürede viral oldu.

ERKEK ARKADAŞIYLA İLİŞKİYE GİRERKEN MİKROFONU AÇIK UNUTTU

İnternete düşen videoda, bir öğretmenin öğrencileriyle konuştuğu dakikalarda adı Merve olan bir kız öğrencinin mikrofonunu açık unuttuğu ve erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği o anlarda çıkan sesler rahatlıkla duyuluyor.

"ÖĞRETMENİM YAYINI KAPATALIM İSTERSENİZ"

Seslerin tüm öğrenciler tarafından duyulması sonrasında devreye giren öğretmen, kız öğrenciye defalarca mikrofonunun açık kaldığı konusunda uyarılarda bulunurken, genç kızın bu uyarıları duymadığı için dikkate almadığı ve araya giren bir erkek öğrencinin "Öğretmenim yayını kapatalım isterseniz" cümlesinin ardından video kaydının sona erdiği görülüyor.