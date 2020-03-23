Uzaktan eğitim teneffüsünde pinpon oynuyorlar - Son Dakika
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Uzaktan eğitim teneffüsünde pinpon oynuyorlar

6 saat önce

Kırıkkale'deki bir aile, evlerinde uzaktan eğitim gören çocuklarının sıkılmaması için ilginç bir yöntem buldu.

Uzaktan eğitim teneffüsünde pinpon oynuyorlar, System.String[]

Kırıkkale'deki bir aile, evlerinde uzaktan eğitim gören çocuklarının sıkılmaması için ilginç bir yöntem buldu. Tuvalet kağıdından file yapan aile bireyleri yemek masasında pinpon oynayıp vakit geçirdi.


Milli Eğitim Bakanlığınca, korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın sona ermesinin ardından uzaktan eğitim süreci başladı. Kırıkkale'de de öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti. Kent merkezindeki Çalılıöz Mahallesi'nde ikamet eden Aksun ailesi çocukları 4. sınıf öğrencisi Emirhan ile 8. sınıf öğrencisi Elifnaz Aksun televizyon karşısında uzaktan eğitim almaya başladı.


Aksun ailesi, ders aralarında çocuklarının sıkılmaması için ilginç bir yöntem buldu. İki kardeş tuvalet kağıdından file yaparak yemek masasında pinpon oynadı. Bu sayede çocuklar hem sosyal aktivelerini gerçekleştirdi hem de motive oldu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:39 Kaynak: İHA

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