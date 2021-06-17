"Uzaktan eğitim üç boyuta evrilecek" - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Arif Can Güngör, uzaktan eğitimde sadece metinsel ve durağan görsele dayalı sistemlerin bir süre sonra elimine olmaya başlayacağını, sanat ve tasarım dallarındaki uygulamaların boyutlu evrenlerde kendisine sınama imkanı bulacağını söyledi.

Pandemi sürecinde öğrencilerine oldukça başarılı bir online eğitim deneyimi yaşatan İstanbul Aydın Üniversitesi, bu konuda bir adım daha attı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri, ders ve toplantı gibi aktivitelerin üç boyutlu simülasyon şeklinde gerçekleştirilebildiği Mozilla Hubs internet sitesiyle bir deneme dersi gerçekleştirdi. Bölüm Başkanı Doç. Arif Can Güngör ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Efe İralı nezaretinde, "Portfolyo ve Sergileme Tasarımı" dersinde yapılan çalışmada öğrenciler hem konsept tasarımlarını hem de konseptten nihai ürüne dönüştürdükleri çalışmalarını eş zamanlı olarak sergilediler.

"METNE VE DURAĞAN GÖRSELE DAYALI SİSTEMLER ELİMİNE OLACAK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doç. Arif Can Güngör, eğitimde farklı tecrübeler sağlayacak ortamların sunulmasının, her zaman dikkati ve ilgiyi pozitif yönde geliştirdiğini dile getirdi. Özellikle uzaktan eğitimde sadece metne ve durağan görsele dayalı sistemlerin bir süre sonra elimine olmaya başlayacağını, sanat ve tasarım dallarındaki uygulamaların bu tür üç boyutlu evrenlerde kendisine sınama imkanı bulacağını aktardı. Önemli olanın, kişisel gelişimi akademik anlamda destekleyecek bu tür çalışmaları doğru zamanlama ile yakalamak olduğunu kaydeden Güngör; "farklılık ve farkındalık aslında bu tip etkileşimi yüksek ortamlarda öne çıkıyor. Mozilla gibi, ilk hedefi kar olmayan kuruluşların, ilerleyen zamanlarda özellikle tasarımsal ve iletişim temelli teknolojilerde çok daha öne çıkacağını düşünüyorum" dedi.

"ZOOM'UN ÜÇ BOYUTLUSU DİYEBİLİRİZ"

Güngör, şöyle devam etti: "COVID-19 pandemisi sebebiyle uluslararası alanda eğitimde gerçekleşen değişim, sadece öğrencileri değil, eğitim veren konumundaki çalışanları da önemli ölçüde etkisi altına aldı. Uzaktan eğitim sisteminin altın günlerini yaşadığı bu süreç içinde pek çok uluslararası kuruluş, ders içeriklerini ve metotlarını güncellemenin yeni çarelerini arıyor. Bu noktada, yıllardır eğlenerek öğrenme olarak da faydalanılan oyun teknolojilerinin farklı biçimde kurgulandığı evrenler önemli cevaplar sunuyor. Pek çok yerde üç boyutlu evrenin sanal bir kütüphane formuna kavuşturulması gündemde. Derslerin yeniden yapılandırılarak üç boyutlu simülasyon evrenlerinde kurgulanabileceğine yönelik son gelişmelerin en günceli ise Mozilla Hubs tarafından uygulanıyor. Program, pandeminin vazgeçilmez ismi ve en önemli kazanan yazılımı diyebileceğimiz Zoom'un adeta üç boyutlu bir rakibi gibi hareket ediyor. Eş zamanlı simülasyon sistemi sayesinde, kullanıcılar kendi ürünlerini karşı tarafa herkesin görüp, değiştirebileceği şekilde yükleyebiliyor. Aynı zamanda kullanıcıların birbirleriyle sesli ve görüntülü olarak konuşabilmesi, birlikte deneyler yapabilmesi mümkün kılınıyor."

"YAKINDA RAKİPLERİ ÇIKAR"

Mozilla Hubs internet sitesi hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ali Efe İralı ise, "Bugün İngiltere'den Nottingham Üniversitesi ile ABD'den Nebraska Üniversitesi'nin Mozilla'nın Hubs uygulamasını kullanarak uygulamalı dersler verdiklerini biliyoruz. Hatta geçtiğimiz yıl Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (Institute of Electrical and Electronics Engineers-IEEE) toplantılarının bir kısmı da yine orada gerçekleşti. Gelecekte çok daha fazlasını vadeden bir sistem ile karşı karşıyayız. Hubs'ı ilerleyen yıllarda yine Khronos Konsorsiyumu'nun geliştirdiği WebGL'i kullanarak oluşturulan ortamları kullanan yeni rakipler bekliyor" diye konuştu.

SANAL LABORATUVAR ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLAYACAK

İralı, sistemin WebGL altyapısını kullanan yeniliklerden faydalandığını ve daha önceki Flash ve benzeri yapıların aksine, bugün neredeyse tüm internet sitesi tarayıcılarında çalışabilir halde olduğunu dile getirdi. Dr. İralı'ya göre, bu sistemle birlikte fiziki anlamda da tekrarı ve deneyimlenmesi zor akademik çalışmaların önü açılmış oluyor. Aynı zamanda endüstriyel anlamda da sanayicilerin prototipleme süreçlerine ciddi katkılar yapacağını söyleyen Dr. İralı, benzer sistemlerin pek çok alanda yineleneceğini aktardı. İralı, özellikle Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Sanal Laboratuvar gibi projelerin, teknik bilgi birikimini etkileşimli ortamla pekiştireceğini ve hem öğrenciler hem de öğretim elemanları açısından önemli katkılar sunacağını söyledi.