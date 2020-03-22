Uzaktan eğitim yarın başlıyor - Son Dakika
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Uzaktan eğitim yarın başlıyor

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından yarın uzaktan eğitim süreci başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından yarın uzaktan eğitim süreci başlayacak. TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak eğitimlerde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

İlk ders için TRT Ankara Oran stüdyolarında kamera karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çekimler sonrasında yaptığı açıklama ile öğrencilere ekrana davet mesajı verdi. Bütün dünya gibi Türkiye'nin de zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Selçuk, "Eğitim de bu sürecin bir parçası. Evde kalmak durumunda olduğumuz için Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz, 'eğitimi evde nasıl devam ettiririz?' sorusunun cevabını aradık. Zaten geçmişte gelen çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız doğrultusunda TRT ile işbirliği içinde 'uzaktan eğitimi nasıl ortaya koyabiliriz?' diye düşündük. Yüzlerce gönüllü öğretmenimiz, yüzlerce teknisyen bu sürece gönül verdi. Uzaktan eğitimin hayata geçmesi için çaba gösterdiler. Bakanlık olarak temel amacımız okullarda yapılan bir çok faaliyetin elbette tümüyle aynı şekilde evde yapılması değil. Bizim temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları" diye konuştu.

Uzun süredir uzaktan eğitim projesine çalıştıklarını kaydeden Selçuk, " İstanbul'da 5 stüdyo, Ankara'da 3 stüdyoda derslerin kayıtları çekiliyor. Ayrıntılı çalışmalar yapılıyor. EBA'nın internet alt yapısında yüzbinlerce video, animasyon, sorular ve ders anlatımları var. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin rehberliğinde bunlardan faydalanmaları için her türlü hazırlığımızı yaptık. Bu süreçte bazı zorluklarımız, bazı aksaklıklar olabilir. Çünkü dünyada uzaktan eğitimi bütün öğrencileri için aynı anda internette yapabilen bir ülke yok. Türkiye bu konuda öncülük ediyor. Bir çocuğumuz bir dersi kaçırırsa ya da izlemeyi unutursa bunun tekrar yayını var. Eğer gerekirse internetten de konu tekrarını, soru çözümlerini hayata geçirirler" şeklinde konuştu.

(İHA)

Eğitim Bilişim Ağı, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:15 Kaynak: İHA

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