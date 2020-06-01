Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı - Son Dakika

Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı

Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla verilen dersler, sisteme yaklaşık 1 milyon defa giriş yapan 14 bin 618 öğrencinin özverisiyle büyük bir başarı gösterilerek tamamlandı.

Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı, System.String[]

Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla verilen dersler, sisteme yaklaşık 1 milyon defa giriş yapan 14 bin 618 öğrencinin özverisiyle büyük bir başarı gösterilerek tamamlandı.


Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan uzaktan eğitim dersleri başarıyla tamamlandı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un açılış dersiyle başlayan Pandemi Dönemi uzaktan eğitim sürecinde (23 Mart-29 Mayıs 2020) 17 bin 737 sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi. Bu dönem aralığında 471 öğretim elemanı tarafından ayrıca 29 bin 163 video (asenkron ders), 18 bin 410 doküman paylaşıldı ve 65 bin 310 aktivite ile 14 bin 618 öğrenciye ulaşıldı. Böylece geride bırakılan dönemde günde ortalama 480 sanal sınıfta canlı ders ve 571 asenkron ders işlendi. Yine günde ortalama bin 280 aktivitenin yapıldığı dönemde 361 doküman da öğrencilerle paylaşıldı.


Öğrenciler sisteme yaklaşık 1 milyon giriş yaptı


Ayrıca Pandemi Döneminde (23 Mart-29 Mayıs 2020) öğretim elemanları tarafından 30 bin 120 defa sisteme giriş yapılırken; öğrenciler ise bu süre içerisinde yaklaşık 1 milyon defa sistem üzerinden ders işlemlerini gerçekleştirdi. Bu süre içerisinde öğretim elemanları günde 590 defa, öğrenciler ise 19 bin 607 defa sistem üzerinden işlem gerçekleştirdi.


Akıllı sistemler aracılığıyla eşit ölçme-değerlendirme kriterleri kullanıldı


Uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla sanal sınıflarda canlı derslerin işlendiği Bartın Üniversitesi'nde, ortak zorunlu dersler olan Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için yıl sonu sınavları da çevrimiçi olarak gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı. Konularına ve zorluk derecelerine göre her ders için 150 sorudan oluşan toplam 450 sorunun olduğu değerlendirme havuzundan dağıtılan sorular, çevrimiçi olarak öğrencilere yöneltildi. Akıllı sistem aracılığıyla her öğrenci için dağıtılan 20 soruda eşit ölçme-değerlendirme kriterleri ön planda tutuldu.


11 bin 647 öğrenci sınavı başarıyla tamamladı


Ortak zorunlu dersler için yapılan yıl sonu çevrimiçi sınavlara 11 bin 647 öğrenci katılım göstererek sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Böylece Türk Dili dersi için yüzde ~ 94, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi için yüzde ~ 96 ve Yabancı Dil dersi için ise yüzde ~ 98 ise oranında bir katılım sağlandı.


Rektör Uzun, teşekkür etti


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" anlayışıyla devam edilen bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydederek, "Bu süreçte fedakarca çalışan idari ve akademik insan kaynağımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.


"Eş zamanlı dersler ve tüm aktivitelerimizle süreci başarıyla tamamlıyoruz"


Zorlu bir süreci yeni yetkinlikler kazanarak geride bıraktıklarının da altını çizen Rektör Uzun, "Akademik ile idari insan kaynağı ve öğrencileriyle Bartın Üniversitesi ailesi içinde bulunduğumuz süreçte de büyük bir özveri göstererek, üniversitemizin farkını ortaya koydu. 17 bin 737 sanal sınıfta derslerin canlı olarak işlendiği ve binlerce aktivitenin yapılarak yine binlerce dokümanın paylaşıldığı süreci en verimli şekilde tamamlamanın yanında, farklı ölçme-değerlendirme türlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi sınav süreçlerini de başarıyla geçtik. Yıl sonu sınavlarının ilk aşaması olan ortak zorunlu dersler için 11 bin 647 öğrenci katılım göstererek, sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Diğer dersler için de katılımcı bir anlayış gözetilerek ve başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm bileşenlerimizin görüşleri doğrultusunda adımlar atıldı. İnanıyorum ki diğer yıl sonu sınavları da başarıyla tamamlanacaktır. Bu düşüncelerle tüm süreçlerimizde olduğu gibi salgın günlerinde de bizleri yakından takip ederek, hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Orhan Uzun, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi         
17:18
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaktan eğitimde Bartın Üniversitesi farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]