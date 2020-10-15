Uzaktan eğitimde daha verimli dersler için ebeveynlere öneriler - Son Dakika

Uzaktan eğitimde daha verimli dersler için ebeveynlere öneriler

15.10.2020 10:32
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Uzaktan eğitimde daha verimli dersler için ebeveynlere önerilerde bulunan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, "Anne babalar uzaktan eğitim sırasında çocuğun dikkatinin daha kolay dağıldığını ve daha çabuk sıkıldığını bilmelidirler.

-Uzaktan eğitimde daha verimli dersler için ebeveynlere önerilerde bulunan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş, "Anne babalar uzaktan eğitim sırasında çocuğun dikkatinin daha kolay dağıldığını ve daha çabuk sıkıldığını bilmelidirler. Çocuğun bireysel özellikleri ve bu zorlu koşulları göz önüne alarak beklentilerini esnek tutmalılar" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sonrası yüz yüze eğitim, internet ve TV yayınlarıyla yapılan uzaktan eğitime dönüştü. Pandemi döneminde çocuklar, derslerini alıştıkları sınıf ortamında değil, evlerinde ekran başında yapmaya başladılar. Yeni eğitim yılında evler okul, ekranlar sınıf oldu. Tüm bu süreçte anne babalar için uzaktan eğitimde verimliliği arttırmak ve çocuğun derslerinden geri kalmaması için neler yapılabileceği konusu önemli hale geldi. Altınbaş Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş da uzaktan eğitimde daha verimli dersler için ebeveynlere önerilerde bulundu.

Akbaş, çocukların uzaktan eğitim sırasında, derse başlamada, ders sırasında yerinde oturmada zorlandıklarını, derse karşı isteksiz olabileceklerini, dikkatlerinin kolayca dağılabileceğine dikkat çekti. Bu güçlüklerin çocuk ebeveyn ilişkilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Prof.Dr. Akbaş, ebeveynlerin çocuklarına karşı uyarılarının ve kontrolünün artması, evde öğretmen rolünü üstlenmesinin bu ilişki sorunlarını artırdığına vurgu yaptı.

Ebeveynlerin, çocukların uzaktan eğitim sırasında derse ilgileri ve motivasyon güçlüklerinin farkında olmaları ve bu yüzden çocukların daha yakından takibinin gerektiğini belirten Prof. Dr. Seher Akbaş, "Anne babalar uzaktan eğitim sırasında çocuğun dikkatinin daha kolay dağıldığını ve daha çabuk sıkıldığını bilmelidirler. Çocuğun bireysel özellikleri ve bu zorlu koşulları göz önüne alarak beklentilerini esnek tutmalılar. Ebeveynler bu süreçte öğretmenler ile iş birliği ve iletişimlerini artırmalı, dersi dinlemek için motivasyonu artırıcı çocuğa özgü yöntemler düşünmelidirler" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Seher Akbaş, "Dersin başlaması, sonrasında ödevlerin yapımı ve serbest zamanlarda neler yapılacağı planlanmalı, bu planlama aşamasına çocuk da aktif olarak katılmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Seher Akbaş, pandemi süreci ile birlikte çocukların ekran karşısında fazla zaman geçirdiğini, aile içi çatışmalarının, iletişim problemlerinin, sorunlu internet kullanımının arttığını, çocuklarda davranış, uyku ve yeme sorunları yaşadıklarına da dikkat çekerek, "Özellikle özel eğitim ihtiyacı olan, gelişimsel sorunları olan çocukların, tüm bu süreçten daha olumsuz etkilendiğini, bu çocukların var olan ruhsal sorunlarının alevlendiğini ve yeni ek ruhsal sorunlar yaşayabildiklerine" vurgu yaptı.

"ANNE BABALAR BEKLENTİLERİNİ ESNEK TUTMALILAR"

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Seher Akbaş uzaktan eğitim sürecinde anne-babalara şu önerilerde bulundu:

Anne babalar uzaktan eğitim sırasında çocuğun dikkatinin daha kolay dağıldığını ve daha çabuk sıkıldığını bilmelidirler

Çocuğun bireysel özelliklerine ve bu zorlu koşulları göz önüne alarak beklentilerini esnek tutmalıdırlar

Öğretmenler ile işbirliği ve iletişimlerini artırılmalı, çocuğun dersi dinlemek için motivasyonunu artırıcı çocuğa özgü yöntemler düşünmelidirler

Derse başlama, sürdürme, ödev konusunda sorumluluklarını yerine getirmek için çocuklara alan bırakmakla beraber, inisiyatif çocuğa bırakıldığında, derse katılım, sürdürme, odaklanma konusunda daha fazla sorun yaşadıklarından (uzaktan ve daha pasif oldukları bir eğitim modeli, dikkatleri daha kolay dağılıyor ve daha zor motive oluyorlar) ebeveynler çocuğun eğitiminin takipçisi olmalıdırlar. Dersin başlaması ve sonrasında ödev ve serbest zamanda neler yapılacağı planlanmalı, bu planlama aşamasına çocuk aktif katılmalıdır

Pandemi sürecinde online eğitim haricinde de çocuğun internet başında çok zaman geçirmesi (sorunlu internet kullanımı) çocuğun dikkatini bozar, uzun süre aynı şeye odaklanmayı olumsuz etkiler, hatırlama güçlüklerine neden olur. Bütün bunlar akademik performansı olumsuz etkiler. Bu durumda ebeveynler kararlı ve tutarlı olarak internet kullanımını sınırlamalıdırlar

Anne ve baba çocukları ile birlikte zaman geçirme konusunda birlikte program yapmalı, onların kendi başına zaman geçirebilecekleri faaliyetler konusunda yol gösterici ve model olmalıdırlar

Ebeveynler uzaktan eğitimde, çocuklarına nasıl destek olacakları konusunda zorlanabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ebeveynlere yönelik çocuklarına uzaktan eğitim desteğini nasıl sağlayacakları konusunda "aile eğitim programları" düzenlenmesinin faydası olacaktır


Ruh Sağlığı, Atama, Çocuk, Anne, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzaktan eğitimde daha verimli dersler için ebeveynlere öneriler - Son Dakika

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