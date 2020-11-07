Uzaktan eğitimde sınavlar toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Uzaktan eğitimde sınavlar toplantısı gerçekleşti
07.11.2020 09:24
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Uzaktan Eğitimde Sınavlar" konulu online bilgilendirme toplantısı, gerçekleşti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Uzaktan Eğitimde Sınavlar" konulu online bilgilendirme toplantısı, gerçekleşti.
Toplantıda öğrencilere; sınav türleri, sınav programları, OBİS, sınavların ADÜZEM üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili bilgi verildi.
Toplantı, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - AYDIN
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