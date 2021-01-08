Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi - Son Dakika

Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi

08.01.2021 10:15

Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi Motor öğretmeni, motor parçalarını evine getirerek küçük bir atölye oluşturdu Motor öğretmeni Ömer Ünsal, "Dersleri bu şekilde uygulamak daha faydalı oluyor" Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan...

Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi

Motor öğretmeni, motor parçalarını evine getirerek küçük bir atölye oluşturdu

Motor öğretmeni Ömer Ünsal, "Dersleri bu şekilde uygulamak daha faydalı oluyor"

KAYSERİ - Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Ömer Uysal, uzaktan eğitimde motor parçalarını evine getirerek küçük bir atölye oluşturdu. Ünsal, uzaktan eğitime katılan öğrencilere, kendi değimi ile Atölyevim dediği ortamda ders veriyor.

Pandemi nedeniyle verilen uzaktan eğitimde öğretmenler tüm imkanları zorlayarak en iyi şekilde öğrencilerine eğitim vermeye çalışıyor. Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Şefi Ömer Uysal da uzaktan eğitim çerçevesinde okuldaki motor parçalarını evine taşıyarak küçük bir atölye oluşturdu ve öğrencilerine burada ders veriyor.

Kendi değimi ile motor parçalarından oluşturduğu Atölyevimde bilgisayarı ve motor parçaları ile derse her zaman hazır olan Ömer Uysal, "Canlı dersler başladığından bu yana derslerimizi bilgisayardan veya yazılı olarak anlatmaktan çok dersleri uygulamalı yapmaya çalıştık. Yüz yüze eğitim olmadığı için bu çocukların görerek öğrenmesi zor. Sitelerden izlettirebildiğimiz gibi öğrencilerin canlı olarak görmesi daha iyi. Yeri geldiğinde ölçü aletlerini yanıma alarak aşağıya iniyorum ve aracımın başında canlı olarak göstermeye çalışıyorum. Gönül isterdi ki bu işleri öğrencilerle birlikte yapmamız. Yüz yüze eğitime pandemi nedeniyle ara verilince bu şekilde ders veriyoruz" dedi.

Uysal, "Çocukların bir kısmının bilgisayarı, cep telefonu ve tableti olmuyor ara ara katılamıyorlar. Ben evimi atölyeye çevirdim. Buraya kısaca atölyev diyorum. Dersleri böyle uygulamak daha faydalı oluyor. İlk canlı dersler başladığı zaman anlatıyorsunuz ama öğrencilerin derslere fazla ilgisi olmuyor. Bunun dışında kuru kuruya ellerinde kitap var ama pek faydalı olmuyor" ifadesinde bulundu.

Uysal, "Atölyeyi evime getirdim ama tamamını getirmedim. Ben motor öğretmeniyim, koca bir motoru buraya getirme imkanım yok. Ancak motorun parçaları alternatör küçük bir parça bunu sökerek anlatma imkanım var. Marş motoru ateşleme sistemi ile ilgili çalışma yapabiliyoruz. Bir motoru getirme imkanım yok ama parçaları sökülmüş halde eve getirmek suretiyle bunları yapıyoruz. Eşimden her ne kadar şikayet alsam da dersleri veriyorum ve öğrencilerimden de olumlu tepkiler alıyorum.

Çocuklarım hem ders çalışıyor hem bana yardım ediyor. Aynı anda canlı dersleri de oluyor bana yardımcı oluyorlar. Eşime de teşekkür ediyorum bu ortamda benim sıkıntımı çektiği için" diye konuştu.

Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi
Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi

Anadolu Lisesi, Kayseri Merkez, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitimde sınır tanımadı, evini atölyeye çevirdi - Son Dakika


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