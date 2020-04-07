Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım - Son Dakika

Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım

6 saat önce

Kendi sistemi olan UZEM ile öğrencilerin eğitimlerini dakikası dakikasına gerçekleştiren Özel Altınşehir Okulları, şimdi de uzaktan tanıtım hizmetiyle öğrenci ve velilere hizmet vermeye başladı.

Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım, System.String[]

Kendi sistemi olan UZEM ile öğrencilerin eğitimlerini dakikası dakikasına gerçekleştiren Özel Altınşehir Okulları, şimdi de uzaktan tanıtım hizmetiyle öğrenci ve velilere hizmet vermeye başladı.


Korona virüs sebebiyle tatil edilen okullardaki eğitimin 30 Nisan'a kadar uzaktan yapılacağı bakanlık tarafından açıklanmasıyla harekete geçen Özel Altınşehir Okulları, bir yeniliği daha hayata geçirdi. Okul hakkında bilgi almak ve görüşme yapmak isteyip gelemeyenler için uzaktan tanıtım imkanı sunduklarını belirten Eğitim Koordinatörü Kadir Sezer, "Bildiğiniz üzere ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süre zarfında bir özel okul olarak birçok yeni sistem öğrenmek ve uygulamak zorunda kaldık. Örgün eğitim kurumu olduğumuzdan tamamen yabancısı olduğumuz online eğitim sistemimizi çok kısa bir sürede kusursuz hale getirdik. Eğer her şey normal seyrinde ilerleseydi şu an birçok aile ve öğrenci okulumuza gelip görüşmeler yaparak okulumuz ve eğitim sistemimizle ilgili bilgi alacaktı. Maalesef ki bu virüs böyle bir işleyişe imkan vermiyor. Biz de Altınşehir Okulları olarak arkadaşlarımızla oturduk ve artık market alışverişinin bile online olduğu bir dönemde bir yenilik daha yaparak kayıt görüşmelerimizi online sisteme döktük" dedi.


Sistem hakkın bilgi veren Sezer, "Okulumuz hakkında bilgi almak isteyen veliler www.altinsehirokullari.com sitesine girerek ön görüşme formunu dolduruyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra velilere hangi birim için görüşme talebinde bulunduysa o birimle ilgili bir video gönderiliyor ve velilerimizin formda belirttikleri gün ve saat ne ise o saatte ilgili idarecilerimiz başvuruda bulunan velilerimize ulaşarak canlı ve görüntülü görüşmelerini gerçekleştiriyor. Her veli ile bireysel görüşme gerçekleştiriyoruz. Sistemimiz anaokulu-ilkokul- ortaokul-fen ve Anadolu lisesi ile bütün kademelerimizi kapsıyor. Yani okulumuz hakkında bilgi almak isteyenler evlerinden çıkmadan uzaktan görüntülü ve canlı yapılacak görüşme ile okulumuz hakkında bilgi alabiliyor ve kayıt yaptırabiliyor" diye konuştu.


Sezer, sözlerini şöyle tamamladı: "Okulların yüz yüze eğitime geçmesinin ardından veli ve öğrencilerin beklentilerinin üzerinde olmanın gururu ile okulumuzda onları karşılayacağız." - BURSA

Altınşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:22 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek "Ben bu kadar ilgi beklemiyordum, teşekkür etmek istiyorum"
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor İngiltere Güzellik kraliçesi, koronavirüsle mücadele için doktorluk mesleğine dönüyor         
15:33
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı         
15:32
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun         
15:32
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor         
15:20
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı         
15:13
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar         
15:08
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu         
14:54
Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti Caster Semenya, Ronaldo'nun rekorunu 45 saniyede 176 ab crunch yaparak geçti         
14:54
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:52
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım         
14:51
Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor Inter, Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor         
14:47
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi         
14:36
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı         
14:32
ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum         
14:29
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek         
14:29
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki         
13:57
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı         
13:55
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti         
13:54
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?         
13:52
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü         
13:49
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor         
13:46
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak         
13:45
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi         
13:39
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi         
13:36
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü         
13:30
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız         
13:19
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu         
13:14
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun         
13:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 16:11:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaktan eğitimden sonra uzaktan tanıtım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]