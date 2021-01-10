Öğrencilerinin eğitimi için kapı kapı dolaşıyorlar - Son Dakika

Öğrencilerinin eğitimi için kapı kapı dolaşıyorlar

Öğrencilerinin eğitimi için kapı kapı dolaşıyorlar
Son Güncelleme: 10.01.2021 08:41

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Çobandüzü Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan okul müdürü ve öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde internet imkanı olmayan öğrencileri için haftanın belli günleri kapı kapı dolaşarak, eğitim vermeye çalışıyor.

VAN'ın Erciş ilçesine bağlı Çobandüzü Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan okul müdürü ve öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde internet imkanı olmayan öğrencileri için haftanın belli günleri kapı kapı dolaşarak, eğitim vermeye çalışıyor. Daha önce verdikleri ödevlerin takibini yapan okul müdürü ve öğretmenler, yeni kitap, yeni ödev ve ders notlarını öğrencilerine verip, sohbet ediyorlar.

Erciş ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çobandüzü Mahallesi'ndeki ilkokulda görev yapan Okul Müdürü Şerafettin Çiftçiler ile 4 öğretmen, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan veya internet imkanları kısıtlı olduğu için sıkıntı yaşayan öğrencilerini yalnız bırakmamaya çalışıyor. Haftanın belli günleri bir araya gelen Müdür Çiftçiler ile öğretmenler Büşra Bolat, Nafiye Erol, Celalettin Kulalı ve Furkan Sönmez önce hazırlık yapıyor. Bilgisayarlarda hazırladıkları ders noktalarını, verecekleri ödevleri ve okul kütüphanesinden seçtikleri birer kitabı yanlarına alarak öğrencilerini evlerinde ziyaret ediyorlar. Pandemi kuralları içerisinde öğrencileri ile sohbet eden öğretmenler, ilk olarak daha önce verdikleri ödevlerin takibini yapıp, yeni ödev, yeni ders notları ve okumaları için bir kitap bırakıp evden ayrılıyorlar.

Aileler, çocukları için fedakarlık yapan öğretmenlerin çalışmasından memnun olduklarını belirtirken, Okul Müdürü Şerafettin Çiftçiler, pandemi sürecini bitirip okulda öğrencileri ile buluşuncaya kadar bu çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Öğrencilerin ders ortamından uzaklaşmaması gerektiğini belirten Çiftçiler, "Sayın Bakanımızın bizzat kaleme aldığı, ailelerin çocuklarıyla iletişimine katkı sunan, günlük yaşamdaki deneyim ve tecrübelerin aslında eğitimin en önemli parçası olduğunu pratikte hatırlatmamız lazım. Uzaktan eğitim süreci içerisinde öğretmenlerimiz ile haftada bir gün buluşuyoruz. Onlarla toplantı yapıp uzaktan eğitimi değerlendiriyoruz. İnternet erişimi olmayan öğrencilerimize ödevler hazırlıyoruz. Özelikle okul öncesi ve 1'inci sınıf öğrencilerimizin çalışmalarını ise velilerimizle birlikte kontrol ediyoruz" dedi.

Öğretmenlerin getirdiği ödev ve kitaplar için çok mutlu olduğunu söyleyen Çobandüzü ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Asu Eren ise "İnternet erişimi olmadığı için öğretmenlerimiz ödevleri hazırlayıp bize getirdi. Bir de zamanımızı okuyarak geçirmemiz için bize kitap hediye etti, öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

okul müdürü, İnternet, Erciş, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerinin eğitimi için kapı kapı dolaşıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşini istisnai kadroda memur yaptı
10:27 Sel ve su baskını uyarısı! Meteoroloji'den 11 kent için sarı kodlu alarm
10:14 MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi
10:05 Yok böyle değişim! Estetiksiz halini görenler Wanda Nara'yı tanıyamıyor
09:59 ABD'de bir mahkum duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
09:44 Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni vuran sel felaketinden yeni görüntüler! Kurtarılmayı beklerken Kelime-i Şehadet getirdiler
09:30 Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başlıyor
09:26 Berberde sıra kavgası eden gençlerden biri hayatını kaybetti
09:21 Yüzüne çorap geçiren Esra Dermancıoğlu, estetik yaptıranları fena tiye aldı
09:18 Yavuz Ağıralioğlu'ndan Akşener'in iddiasına yalanlama: Hanımefendi yorgun olduğu için hatırlamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 10:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerinin eğitimi için kapı kapı dolaşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement