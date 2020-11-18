Uzaktan eğitime Hürriyet'ten destek - Son Dakika

Uzaktan eğitime Hürriyet'ten destek

18.11.2020 11:47
Uzaktan eğitime Hürriyet'ten destek, System.String[]

Yüz yüze eğitim sona erdi.

Yüz yüze eğitim sona erdi. Yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edilecek. İşte bu dönemde eğitime en büyük destek Hürriyet Gazetesi'nden geliyor. Hürriyet Gazetesi, EBA müfredatı ile eş zamanlı, uzaktan eğitimi destekleyen özel ek çıkarıyor. Hafta içi her gün ücretsiz verilen 'Eğitime Destek Eki' ile Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilere ulaşılması hedefleniyor. Konuya ilişkin konuşan Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı, "Ekin içeriğinde özet konu anlatımları, özel hazırlanmış sorular ve alıştırmalar var. Öğrencilerin anlamadığı, eksik kaldığı konuları pekiştirmesini hedefliyoruz" dedi.

Hürriyet Gazetesi, pandemi süresince devam eden uzaktan eğitimde öğrencilere destek olmak için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Gazeteyle birlikte ekim ayından itibaren hafta içi her gün ücretsiz olarak verilen Hürriyet Eğitime Destek eki, EBA müfredatıyla eş zamanlı içerikleriyle tüm Türkiye'deki öğrencilere ulaşıyor.

İÇERİĞİ EBA ÖĞRETMENLERİ HAZIRLIYOR

Eğitime destek ekine yönelik bilgi veren projenin yöneticisi Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Müdürü Nuran Çakmakçı, "Pandemi döneminde öğrenciler okula gidemedi. Biz Hürriyet olarak çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündük. Türkiye'nin her yerinde bayi ağımız var. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara ulaşmak istedik. Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçtik, önerimize sıcak baktılar. Bu ekle, 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaklaşık 18 milyon öğrenci, EBA konu anlatımları dışında kendileri için özel hazırlanan sorulara ve alıştırmalara ulaşabilecek. İsterlerse aynı gün, isterlerse saklayarak daha sonra öğrendiklerini pekiştirebilecek. İçeriği EBA öğretmenleri hazırlıyor, onlardan büyük destek gördük. Veliler, hem günü güne hem de dilerse ekimizi biriktirip hafta sonu çocuklarıyla konu tekrarı yapabilir. İçerikte özel konular ve bu konulara özel soru ve cevapları var" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İŞLENEN KONULARI PEKİŞTİREBİLECEK

Eki, EBA müfredatı ile eş zamanlı çıkardıklarını belirten Çakmakçı, "Öğrenciler, EBA TV'den dersi dinledikten sonra eki alıp konuyu tekrar edebilir, konuya ilişkin sorular çözer ve iyice pekiştirir. Amacımız, öğrencilerin konuya ilişkin eksiklerini azaltmak ve eğitimlerine destek vermek. Uzaktan eğitim devam ettiği sürece eki çıkaracağız" dedi.

"VELİLERDEN ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Öğrencinin anlamadığı, eksik kaldığı konuları pekiştirebileceğini vurgulayan Çakmakçı, "Veliler ve öğrencilerden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Veliler özellikle bizi takip ediyor. Eki biriktirip hafta sonu konularından üzerinden geçen ailelerin sayısı çok fazla. Bazı aileler, internet üzerinden eğitim kaçırıyor, sorun yaşıyor onun için alıyor. Çünkü müfredat birebir örtüşüyor, takip ediyorlar. Amaç Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerini tutmak değil zaten eki bakanlığı öğretmenleri hazırlıyor. Öğrencinin anlamadığı, eksik kalan ya da konuyu pekiştirmek istediği yerde onlara destek olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE UZAKTAN EĞİTİMDE İYİ GİDİYOR

Uzaktan eğitime en hızlı geçen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Çakmakçı, "Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim süreci çok iyi gitti. Çok sayıda çocuğu olan, EBA TV'ye ulaşamayan çocuklara ulaştık zaten eki çıkarırken amacımız buydu. Milli Eğitim Bakanlığı, hızlı adapte oldu, ulaşabildiği kadar öğrenciye ulaştı" diye konuştu.

Eğitime Destek ekine hafta içi her gün Hürriyet Gazetesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilerden ulaşılabilir.


Uzaktan eğitime Hürriyet'ten destek
Uzaktan eğitime Hürriyet'ten destek

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitime Hürriyet'ten destek - Son Dakika


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