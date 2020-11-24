Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere tablet desteği

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin Çekmeköy Kaymakamlığı ve hayırseverler iş birliği ile başlattığı Ebabil projesinde toplanan tabletler, uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere evlerinde teslim edildi.

Çekmeköy Belediyesi EBABİL projesiyle, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uzaktan eğitime katılamadığı tespit edilen 2500 öğrenciye, tablet hediyelerini ulaştırdı. Çekmeköy Belediyesi ekipleri, aileleri evlerinde ziyaret ederek, çocukların tabletlerini teslim etti.

Çekmeköy Belediyesi, tabletlerin ailelere evlerinde verilmesi için çalışanlardan oluşan ekipler kurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul yönetimleri ile yürüttükleri çalışma sonucunda ekipmanları olmadığı için derslere giremediği tespit edilen çocuklara, tablet hediyeleri evlerinde teslim edildi. Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak dağıtımlarda ekiplere eşlik ederek, ailelerin kapısını çaldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Hassasiyetle çalıştığımız Ebabil Projesi'nde bize destek olan Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, öğrencilerinin durumunu yakından takip eden öğretmenlerimiz ve tabletlerin temin edilmesini sağlayan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Büyükleri olarak biz üzerimize düşen görevimizi yaptık, şimdi sıra çocuklarımızda. Olağanüstü bir durum yaşadığımız bugünlerde çocuklarımızın derslerini iyi takip edeceğine, yıl sonu notlarının iyi geleceğine inanıyorum. Gençlerimiz inşallah ilgi duydukları alanlarda kendilerini yetiştirecek ve vatana, millete hayırlı işler yapacak" dedi.