Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine "Hızır" gibi yetişti - Son Dakika

Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine "Hızır" gibi yetişti

02.12.2020 10:55

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli sınıf öğretmen Gamze Arslan, evinde bilgisayar ve internet imkanı olmayan 18 öğrencisine bilgisayar temin etti, hazırladığı videoları da bilgisayarlara yükleyerek onları uzaktan eğitim sürecine dahil olmalarını sağladı.

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli sınıf öğretmen Gamze Arslan, evinde bilgisayar ve internet imkanı olmayan 18 öğrencisine bilgisayar temin etti, hazırladığı videoları da bilgisayarlara yükleyerek onları uzaktan eğitim sürecine dahil olmalarını sağladı.

Tabanlı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Daha önce internet imkanı olmayan öğrencilerinin uzaktan eğitime katılamaması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu'nun da desteğiyle evleri dolaşmaya başlayan Arslan, öğrencilerine yüz yüze eğitim vermeye başladı.

Öğretmenin gösterdiği fedakarlığa kayıtsız kalmayan Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı, Arslan'la irtibata geçerek 18 öğrencisine bilgisayar gönderdi.

Bilgisayarların öğrencilerin evine kurulumunu sağlayan Arslan, kendi imkanlarıyla hazırladığı ders videolarını da bu bilgisayarlara yükleyerek öğrencilerin derslerinden geri kalmamalarını sağladı. Program dahilinde ders videoları çeken Arslan, haftanın üç günü öğrencilerin evlerini dolaşarak hem yeni videoları bilgisayarlarına yüklüyor hem de ödevlerini kontrol ediyor.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır görev yaptığı Tabanlı İlkokulunda 18 öğrencisinin bulunduğunu, her biriyle yakından ilgilenmeye önem verdiğini söyledi.

Uzaktan eğitimin yararlı ancak evlerinde interneti olmayan öğrenciler için zor olduğunu belirten Arslan, şunları belirtti:

"İki ay önce öğrencilerin bilgisayar ve internet imkanı olmadığı için uzaktan eğitim yapamıyorduk. Öğrencilerim eğitimden uzak kalmasın diye kapı kapı dolaşıp ders anlatmaya başladım. Bu dönemde Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı bana ulaştı. Çocuklara bilgisayar gönderdiler. Bu sayede 18 öğrencimin de bilgisayarı oldu. Mahallede alt yapı olmadığı için evlerde internet yok. Ben de dersleri video şeklinde hazırlayıp götürüp her öğrencinin bilgisayarına aktarmaya karar verdim. Bu sayede öğrenciler sınıfta gördükleri gibi bilgisayardan ders görüyorlar. Bunu hafta 3 kez tekrarlıyorum. Ödevlerini kontrol edip yeni videolu derslerini veriyorum."

Böylece çocukların eğitimden kopmamasını, derslerine devam edebilmelerini sağlamaya çalıştığını dile getiren Arslan, "Videolu dersleri hazırlamak zor oluyor ama öğrencilerin eğitimi için bunu yapmamız gerekiyor. 18 çocuğumun derslerinden geri kalmasına göz yumamam. Bu süreç öğrencilerim için büyük bir kayıp olabilirdi. Bunu en aza indirmeye çalışıyorum. Bu süreçte bana destek veren velilere de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızla yakından ilgileniyor

Öğrenci velisi Zeynep Kasap ise koronavirüs sürecinde Arslan'ın öğrencilerin dersleriyle yakından ilgilendiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını anlatarak, "İnşallah çocuklar öğretmenlerinin emeklerini boşa çıkarmayacak. Öğretmenimiz çocuğumuzun her şeyiyle ilgileniyor. Başka bir öğretmen olsaydı belki de bu kadar ilgili olmazdı. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Öğrencilerden Zehra Kasap da "Öğretmenimizin sayesinde artık derslerimizden geri kalmıyoruz." dedi.

Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine Hızır gibi yetişti
Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine Hızır gibi yetişti
Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine Hızır gibi yetişti
Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine Hızır gibi yetişti

Bilgisayar, Milli, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerine 'Hızır' gibi yetişti - Son Dakika


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