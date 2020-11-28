Uzaktan eğitime şebeke engeli - Son Dakika

Uzaktan eğitime şebeke engeli

28.11.2020 10:20

Uzaktan eğitime şebeke engeli Bu köy şehir merkezine sadece 20 kilometre uzaklıkta İnternet çekmediği için derslere katılamıyor, kent merkezine gitmek zorunda kalıyorlar Acil durumlarda dağlara çıkarak şebekeye bağlanmaya çalışanların yaklaşan kış aylarında işleri daha zorlaşıyor Musaözü...

Uzaktan eğitime şebeke engeli

Bu köy şehir merkezine sadece 20 kilometre uzaklıkta

İnternet çekmediği için derslere katılamıyor, kent merkezine gitmek zorunda kalıyorlar

Acil durumlarda dağlara çıkarak şebekeye bağlanmaya çalışanların yaklaşan kış aylarında işleri daha zorlaşıyor

Musaözü Mahallesi Muhtarı Selman Altınok:

"Cep telefonları çıktığından beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Musaözü Mahallesi'nde yaşayan minik öğrenciler, uzun yıllardan beri devam eden şebeke sorununu sebebi ile derslerine katılabilmek için şehir merkezine gitmek zorunda kalıyorlar.

Eskişehir'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Musaözü Mahallesi'nde, uzun yıllardan beri internete erişim sağlanamıyor ve vatandaşlar cep telefonu servislerinden faydalanamıyor. Mahallede yaşayan minik öğrenciler pandemi şartları gereği uzaktan devam eden derslerine katılabilmek için kent merkezine gidiyor. Merkeze gidemeyen öğrenciler veya acil bir durumda yetkililere ulaşmak isteyen vatandaşlar ise yüksek dağlara çıkarak şebekeye bağlanmaya çalışıyor. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle dağa çıkıp telefon servisine ulaşmanın veya çocukların kent merkezine gidişlerinin zor olacağını belirten mahalle sakinleri, şebeke sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

"Çocukların hepsi kent merkezine gitmek zorunda kalıyor"

Mahallenin hiçbir yerinde cep telefonlarının çekmediğini belirten Musaözü Mahallesi Muhtarı Selman Altınok, öğrencilerin derse girmek için şehir merkezine gitmek zorunda olduğunu söyledi. Şebeke sorununa çözüm bulunmasını istediklerini söyleyen Altınok, "İnternet ve telefonla alakalı sıkıntımız var. Yıllardan beri hiçbir yerde telefonumuz çekmiyor. Cep telefonları ve normal internetler çalışmıyor. Şu anda çocukların hepsi Eskişehir'e gitti. Köye geldikleri zaman derslerine giremediklerinden dolayı tekrardan kent merkezine dönmek zorunda kalıyorlar. Onlar bile köyde duramıyor şu anda. Hastalık olduğu için Eskişehir merkezi sıkıntı ve bu yüzden de köye gelmek istiyorlar ama o da olmuyor. Bu duruma bir çözüm bulunursa bizler için çok iyi olacak. 20 veya 30 civarında çocuğumuz var köyde. Onların hepsi Eskişehir'e gitmek zorunda kalıyor. Operatörler yayına başladığından, cep telefonları çıktığından beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Acil bir şey olduğu zaman telefon açıp söyleyecek durumda değiliz"

Cep telefonlarıyla iletişim sağlanamadığı için acil durumlarda, hızlı müdahalelerin yapılamadığını ifade eden Selman Altınok, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Acil bir şey olduğu zaman telefon açıp söyleyecek durumda değiliz. Minareye veya bayırlara çıkmamız gerekiyor. Kışın nereye gideceğiz biz. Kendim yaşadım. Evim yanmıştı. Cep telefonu çekmiş olsaydı o anda haber verebilecektim. Gecenin bir yarısı komşulara gidip ev telefonundan arayabildim. Benim yaşadığım bu, köydeki vatandaşlarda yaşıyor sonuçta. Onlarda bayıra çıkıp acil durumlar olduğu zaman; ambulans, polis veya jandarma çağırabiliyor."

"İnternet için dağa çıkıyorum"

İnternete bağlanmak için yüksek dağlara tırmanmak zorunda kaldığını belirten 8'inci sınıf öğrencisi Efe Akbulut, yüksek yerlerde de internete erişimin sınırlı olduğunu vurguladı. Yaşadıkları sorun nedeniyle derslerinden geri kaldığının altını çizen Akbulut, "8'inci sınıfa gidiyorum. Burada internet çekmediği için derslerime şehirde katılmak zorunda kalıyorum. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Burada ben evde yapamıyorum, dağa falan çıkıyorum internet için. Orada yapmaya çalışıyorum ama yine de zor giriliyor. Ben derslerimde ilerleyemiyorum. Bu da arkadaşlarımdan geri kalmama neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitime şebeke engeli
Uzaktan eğitime şebeke engeli
Uzaktan eğitime şebeke engeli
Uzaktan eğitime şebeke engeli
Uzaktan eğitime şebeke engeli
Uzaktan eğitime şebeke engeli

Eskişehir, İnternet, 112 Acil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzaktan eğitime şebeke engeli - Son Dakika


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