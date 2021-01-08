Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği sürüyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinin sürdüğünü belirtti. Bakan Selçuk, dağıtımın öncelikle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak için sırasıyla aile gelir düzeyine, ailede eğitim çağında bulunan çocuk sayısına ve öğrencinin akademik durumuna bakıldığını belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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