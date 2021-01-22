Uzaktan eğitime üç hafta ara - Son Dakika

TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülen uzaktan eğitim sona erdi.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, üç hafta sürecek "yarıyıl tatiline" girdi. 31 Ağustos'ta başlayan yüz yüze eğitimde birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Ardından 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitime devam edildi. Uzaktan eğitim, elektronik karnelerin erişime açılmasıyla son buldu. Karne notları ise, derse katılım puanıyla belirlendi.

(İHA)