Uzaktan eğitimi yabancı konuklarla işliyor - Son Dakika

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli öğretim görevlisi Dr. Özge Özel, 'Uzaktan eğitim yakınlaştırır; MAKÜ ile dünyaya bağlan' sloganıyla hazırladığı proje kapsamında, 'Farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi' dersinde dünyanın pek çok ülkesinden konuk ağırlıyor.

Pandemi döneminde dersleri uzaktan eğitimle sürdüren MAKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli Öğretim Üyesi Dr. Özge Özel, 'Farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi' dersinde, İngiltere, ABD, Meksika gibi ülkelerden konuk alıyor. Böylelikle o ülkelerdeki erken çocukluk eğitimi konusunda bilgi alışverişinde bulunuyor. Ders sonunda ise öğrenciler ile soru- cevap yaparak interaktif bir ortam sağlıyor.

Yüksek lisans ve doktorasını devlet bursu ile ABD'de tamamladığını söyleyen Özge Özel, "Yaklaşık bir yıl önce MAKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda göreve başladım. İki dönemdir derslerimizi uzaktan eğitim sistemi ile sürdürüyoruz. Bu süreçte öğrencilerim adına maksimum verimi alabilmek için hem yurt içinden hem de yurt dışından yetkin konukları davet ediyorum, öğrencilerime farklı pencerelerde farklı ufuklar açacağımı düşünüyorum. Özellikle bu dönem yürüttüğüm 'farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi' dersinde işlediğim ülkelerden Türk ve yabancı konuklar davet ediyorum. Çok güzel sonuçlar aldık, çok verimli geçtiğini gördük. Fakülte dekanımız ve dekan yardımcımızın destek ve önerileri ile 'Neden bu derslerimizi Türkiye'deki okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarına açmayalım' diye düşündük. Bu yüzden onların da bu verimden faydalanabilmeleri adına derslerimizi internet üzerinden 'Uzaktan eğitim yakınlaştırır: MAKÜ ile dünyaya bağlan' sloganı ile Türkiye'deki bütün okul öncesi öğretmenlerimize ve öğretmen adaylarımıza açmaya karar verdik" dedi.Özel, "Jeopolitik olarak Avrupa ülkelerine çok yakın olduğumuz için bilgi erişimlerimiz çok hızlı oluyor. Fakat bu proje kapsamında sadece Avrupa ülkelerinden değil, ABD, Çin, Hindistan gibi popülasyonları çok yüksek ülkelerden de konuklarımız olacak" diye konuştu.

Her kültürün eğitim sistemini kendisinin oluşturduğunu aktaran Özel, "Bizim her kültürden, her ülkeden öğrenecek ve kendi eğitim sistemimize, kendi öğretme stratejilerimize entegre edeceğimiz çok güzel doneler olacaktır. O yüzden bütün öğretmenler için ve öğretmen adayları için çok güzel ve çok verimli bir proje olacağını düşünüyorum. Bunun için sınıflarımızı internet ortamında tüm öğretmenlerimize ve öğretmen adaylarımıza açacağız" dedi.