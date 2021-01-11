Uzaktan eğitimle evden Kur'an öğretimi başladı - Son Dakika

Covid-19 salgın hastalığının Kur'an kursu hizmetlerini kesintiye uğratması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığınca alternatif öğrenme ortamları üzerine çalışmalar yapılarak Kur'an'ı Kerim eğitimlerinin kesintiye uğramaması ve Kur'an'ı Kerim öğrenmek isteyen vatandaşların taleplerine cevap verebilmek amacıyla evden Kur'an eğitimleri başlatıldı.

Konuya ilişkin Bayburt Müftülüğünden yapılan bilgilendirmede, "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye sloganı ile başlatılan çalışmada Kur'an'ı Kerim okumayı bilmeyen vatandaşlarımıza esnek zaman dilimlerinde, 2 aylık bir sürede Kur'an'ı Kerim'i öğrenebilme imkanı sunulmuştur.

Söz konusu program 28.12.2020 tarihinde iki aylık süreyle başlayarak eğitimlerin devamlılığı sağlanmakta. Programa 14 yaş üstü tüm vatandaşlarımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresi üzerinden başvuru yapabileceklerdir. İşitme ve görme engelli vatandaşlarımız da programa müracaat edebileceklerdir." denildi. - BAYBURT