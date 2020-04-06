Uzaktan erişilebilen dijital fabrikalarla üreticiler rekabette bir adım öne çıkıyor - Son Dakika
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Uzaktan erişilebilen dijital fabrikalarla üreticiler rekabette bir adım öne çıkıyor

6 saat önce

Mitsubishi Electric dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlıyor.

Uzaktan erişilebilen dijital fabrikalarla üreticiler rekabette bir adım öne çıkıyor, System.String[]

Mitsubishi Electric dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, "Evden uzaya" kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, sanayinin yeni bir boyut kazanmasına olanak sağlayan Sanayi 4.0'a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veriyor. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, üreticilerin küresel rekabette bir adım önde olmasına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Türkiye'deki sanayiciler ve alt yapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı oldukları dijital dönüşüm alanında çok ciddi yatırımlar ve çalışmalar hayata geçirdiklerini belirtti. Bizel, e-F@ctory konseptinin üreticilere sağladığı avantajlar hakkında şu bilgileri aktardı:

"Yaklaşık bir asra yaklaşan köklü birikimimizden aldığımız güç ve öncü teknolojimizle endüstride daha esnek bir üretim sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmak hedefiyle çalışıyoruz. Mitsubishi Electric olarak, fabrikaların üretim, bakım, IT ve yönetim kısımlarını birbirleriyle anlaşabilir hale getirerek takım olmalarını sağlıyor ve sonuçta her birinin ihtiyaçlarına uygun raporlar üretiyoruz. Örneğin, bir üretim sorumlusu sadece üretim datalarıyla ilgili verilere ihtiyaç duyarken, bakım sorumlusu hangi noktalarda iyileştirme yapılması gerektiğini görmeyi tercih ediyor, yönetim ise üretim sisteminin verimliliği gibi daha genel bir tabloyu analiz etmek isteyebiliyor. Biz e-F@ctory konseptimizle tüm bu ihtiyaçlara cevap verebiliyor ve bu sayede tüm birimlerin birbiriyle daha hızlı haberleşmesini ve geribildirimlerle birbirlerini daha iyi geliştirebilmelerini sağlıyoruz."

Sanayide sürdürülebilir büyümenin yolu dijital ve akıllı fabrikalardan geçiyor


Sürdürülebilir büyüme hedefleyen sanayicilerin, kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilme kapasitesine sahip üretim sistemleri tasarlamaları gerektiğini belirten Bizel, bu süreçte dijital ve akıllı fabrikalara geçişin önem kazandığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bugüne kadar pek çok farklı sektördeki işletmenin üretim hatlarının dijitalleşmesini ve bu sayede akıllı üretime geçmelerini sağladık. Yeni nesil endüstriyel otomasyon sistemlerimizle Türkiye genelinde uzun yıllardır çözüm sunduğumuz fabrikalarda son dönemde de özellikle montaj hatlarındaki çözümlerimiz ve varlığımızla dikkat çekiyoruz. Pek çok farklı sektörde dijital dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz bu üreticilerimizden çok olumlu geri bildirimler aldık. Giderek artan bir ivmeyle bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyor, bu sayede KOBİ'ler başta olmak üzere Türk sanayicilerinin Dördüncü Sanayi Devrimi'ne hızlı bir şekilde uyum sağlamasına imkan tanıyoruz."

Dijital dönüşümü kendi fabrikalarında 2003'ten bu yana uyguluyor


Mitsubishi Electric'in e-F@ctory konseptini dünyada Sanayi 4.0'ın gündeme taşınmasından çok daha önce, 2003 yılından bu yana kendi fabrikalarında kullandığının altını çizen Bizel, dijitalleşen fabrikalarda sağlanan katma değeri şu örneklerle anlattı:

"Mitsubishi Electric'in kendi üretim merkezi olan Nagoya Fabrikası'nda e-F@ctory konseptimiz kullanıma alındıktan sonra üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 190 artış ve üretimde yaklaşık yüzde 180 artış gibi etkileyici sonuçlar elde edildi. Ayrıca Mitsubishi Electric'in e-F@ctory otomasyon uzmanlığını, Intel'in Nesnelerin İnterneti konusunda çözüm üretme uzmanlığı ile birleştirerek Intel'in Malezya'da bulunan üretim tesisinde ortak bir pilot çalışmaya imza attık.

Arızaların önceden fark edilerek arıza gerçekleşmeden müdahale edilmesine imkan tanıyan bu uygulama; yüksek verimlilik, önleyici bakım faaliyetleri olanağı, düşük aksam arıza oranı, düşük maliyet ve kusursuz uyum ile sonuçlandı ve tüm bu sonuçlar Intel'in yaklaşık 9 milyon dolar tasarruf etmesini sağladı."

Türkiye'de elektronik eşya sektöründe "dijital ikiz" uygulaması gerçekleştirdi


Yeni endüstri evresinin iddialı bir oyuncusu olarak dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayicileri geleceğin dijital fabrikalarına hazırlamak için ileri teknoloji çözümler hayata geçirdiklerini vurgulayan Bizel, "Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ev tipi klima üretimi gerçekleştiren Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. de markamızın e-F@ctory konsepti ile akıllı ve dijital bir fabrika olarak tasarlandı. Bu fabrika ile Türkiye, Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi. Mitsubishi Electric olarak, Türkiye'nin önde gelen bir elektronik eşya üreticisinin üretim hattında gerçekleştirdiğimiz 'dijital ikiz' uygulamamız sayesinde, gerçek üretim hattına müdahale edilmeden üretime esneklik ve verim katmış olduk. Örneğin yetkili bir kişi, üretim hattının dijital ikizinde gerçekte yapmak istediği üretimi sadece parametresini değiştirerek simüle edebiliyor ve hedeflenen üretimin gerçek olduğu zaman ne kadar verim ile çalışacağını fiziksel olarak üretime başlamadan görebiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:28 Kaynak: AA

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