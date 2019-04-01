Uzaktan Erişim ihtiyaçları için tek bir ürün
40 dakika önce
SECOMEA; Uzaktan Erişim, Veri Toplama ve İzleme işlevlerini "aynı anda" yapabilirken, sahip olduğu ISA99 ve IEC62443 Sertifikaları ile makina üreticileri, fabrikalar ve saha ekipleri için yüksek güvenlik sağlıyor.
Endüstriyel dünyada farklı coğrafyadaki bir makinaya ya da fabrikaya "Uzaktan Erişim"in aslında birçok değişik yöntemi veya çözümü olsa da "Uzaktan Erişim" dendiğinde ilk konuşulması gereken, "Güvenlik" oluyor. Çünkü endüstriyel güvenlik ikinci plana atıldığında veya göz ardı edildiğinde, hem makinaları hem de makinaların bağlı olduğu fabrika ağlarını çok büyük riskler bekliyor.
Secomea işte tam da bu noktada yaşanabilecek riskleri, sahip olduğu ISA99 (Industrial Automation and Control Systems Security) ve IEC 62443 (Network and system security for industrial-process measurement and control) sertifikaları sayesinde bertaraf ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:12 Kaynak: Bültenler
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