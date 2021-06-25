Üye Girişi
Uzaktan Erişim TRT EBA yarışma programına çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika

Uzaktan Erişim TRT EBA yarışma programına çocuklardan yoğun ilgi

25.06.2021 10:20
Uzaktan Erişim TRT EBA yarışma programına çocuklardan yoğun ilgi, System.String[]

Yeni nesil çevrim içi yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA"ya başvuran çocuk sayısı 35 bini aştı.

Yeni nesil çevrim içi yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA"ya başvuran çocuk sayısı 35 bini aştı.

Kovid-19 salgını sürecinde eğitim ve öğretimin dev platformu olan TRT EBA, eğlenceli içerikleriyle de öne çıkıyor. Yarışmacı çocukların evlerinden çevrim içi olarak programa katılarak yarışabilmelerine imkan sağlayan yeni nesil yarışma programı "Uzaktan Erişim TRT EBA", çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender'de yer alan oyuncularla yarışma fırsatını yakalamak için başvuran çocuk sayısı 35 bini aştı. Sunuculuğunu oyuncu Seda Çavdar'ın üstlendiği yarışmadaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata uygunluğu kontrol edilip onaylandıktan sonra yarışmaya dahil ediliyor.

"Uzaktan Erişim TRT EBA", cuma günleri TRT EBA İlkokul ve TRT EBA Ortaokul kanallarında ekranlara geliyor. Yarışmacı olmak için çocuklar evlerinde kamera karşısına geçiyor. Başvuru için yarışmacı adayları, kendilerini tanıtan kısa bir video ile Whatsapp üzerinden 0552 589 70 34 telefon numarası ya da TRT'nin sosyal medya hesaplarından başvuru yapabiliyor.

Eğitim Bilişim Ağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzaktan Erişim TRT EBA yarışma programına çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı 10:27 HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı
Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir 10:10 Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi 10:06 Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı 09:59 Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı 09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ebru Şahin'e evlilik soruldu, topu sevgilisi Cedi Osman'a attı: Henüz teklif gelmedi 00:05 Ebru Şahin'e evlilik soruldu, topu sevgilisi Cedi Osman'a attı: Henüz teklif gelmedi

Son Dakika Haberleri
10:27 HDP İzmir il binasını saldırısını yapan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı
10:23 Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı
10:16 Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı
10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı
10:12 Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı
10:05 Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi
09:58 Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı
09:52 Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak
09:34 Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı
09:33 Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı
Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme bile gelirim Aziz Yıldırım'ın teklifine Obradovic'ten duygusal cevap: Seninle cehenneme bile gelirim         
10:35
Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı Ozan Kabak ve Fatih Terim buluşması heyecan yarattı         
10:23
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı Eski sevgilisine gönderdiği fotoğraflar başına bela oldu! Şantajcıyı kurduğu tuzakla yakalattı         
10:12
"Kanserim" yalanıyla 8 yıldır kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:06
Annesi ölen kızın feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu Annesi ölen kızın feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu         
10:03
AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor         
09:57
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 10:42:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaktan Erişim TRT EBA yarışma programına çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement