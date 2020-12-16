Uzaktan kelepçeleme cihazı "BolaWrap" Türkiye'de - Son Dakika

Şüphelileri uzaktan ve temassız etkisiz hale getirebilen "uzaktan kelepçeleme cihazı BolaWrap" Türkiye'ye getirildi.

Bolawrap Savunma Teknolojileri AŞ tarafından Türkiye'ye getirilen cihaz, Poligonist Atış Poligonu'nda tanıtıldı.

Tanıtımda konuşan Bolawrap Savunma Teknolojileri AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Sertan Ayçiçek, "BolaWrap, hedefteki kişinin herhangi bir yaralama ya da zarara yol açmaksızın gözaltına alınmasına yarayan bir zapt etme cihazı. Cihazımız, hedefteki kişiye saniyede 156 metre hızla iki ucunda kancalar bulunan, koparılamaz ve kevlar malzemeden üretilmiş bir ip atarak hedefteki kişinin kollarını veya bacaklarının bağlanmasını sağlıyor." diye konuştu.

Cihazın özellikle salgın döneminde artan temassızlığa da katkı sağlayacağına işaret eden Ayçiçek, "Cihazın 8 metrelik bir menzili bulunmaktadır. Uzun mesafede hata yapmamamız için cihazda yeşil renkli çizgi halinde bir lazer hedefleyici bulunmakta. Böylelikle istenilen yere uygulama yapılabilmektedir." dedi.

Cihazın kullanım alanlarının çok geniş olduğunu belirten Ayçiçek, "Kolluk kuvvetleri, polis teşkilatları, bekçiler, özel güvenlik görevlileri kullanıyor. Bugün Jandarma Genel Komutanlığımız bizimle temasa geçti. Açıkçası kullanım alanlarının genişletilmesi, hastaneler ve sağlık çalışanlarımızın korunmaları, tabii gerekli yasal izinler alındıktan sonra, bizi çok mutlu edecektir." şeklinde konuştu.

Ayçiçek, cihazın dünyada 35 farklı ülkede polis teşkilatları ve çeşitli güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını bildirdi.

Koparılamaz ip fırlatıyor, hedefteki kişi zarar görmüyor

Verilen bilgiye göre, kolluk kuvvet birimlerinin kullanımına yönelik ileri teknoloji ile geliştirilmiş BolaWrap, hedefteki kişiye herhangi ciddi bir zarar, yara veya acı vermemesi dolayısıyla özel güvenlik görevlileri ve bekçiler tarafından da gözaltına alma ve zapt etme cihazı olarak tercih ediliyor.

Ateş edildiği an cihazın çıkarttığı gerçek silah sesi, hedefteki kişiyi psikolojik olarak da etkiliyor. Cihazın fırlattığı ip ise koparılamaz kevlar malzemeden üretiliyor.

Cihazın birçok ekstra özelliği de bulunuyor. Çalıştırıldığı an titreşim uyarısı devreye giriyor ve cihaz atışa hazır bir şekilde aktif hale geliyor. Emniyet sistemine de sahip olan cihaz, belde taşıma aparatı ile birlikte satışa sunuluyor.

Bolawrap Savunma Teknolojileri, cihazın Türkiye dışında 25 ayrı ülkede de temsilcilik hakkına sahip bulunuyor.