Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi - Son Dakika

Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

30.04.2021 10:23
Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi, System.String[]

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına yönelik olarak, müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına yönelik olarak, müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yükümlüler, asli faaliyet alanlarıyla ilgili mevzuatta, müşterileriyle yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına cevaz verilmiş olursa, sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanabilecekler. Bu yöntemler yükümlüler itibarıyla ayrı ayrı belirlenecek.

Uzaktan kimlik tespitiyle sürekli iş ilişkisinde, elektronik kanal üzerinden uzaktan iletişim araçları, belirlenen yöntemler dahilinde kullanılabilecek.

Uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek ve bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak. Uzaktan kimlik tespitinde imza örneği alınması zorunlu olmayacak.

Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacak. Yazılı beyan, uzaktan kimlik tespitinde kullanılan usul ve yöntem vasıtasıyla alınacak. Kimlik tespitiyle alınması gereken bilgiler, elektronik ortamda doldurulan formlar kullanılarak da gönderilebilecek.

Teyit işleminde kimlik kartı kullanılacak

Bilgilerden öngörülen teyit işleminde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Yönetmeliği'nde tanımlanan kimlik kartı kullanılacak. Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi Veri Tabanı üzerinden sorgulanacak.

Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgiler, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkan verecek şekilde muhafaza edilecek.

Bankalar, uzaktan kimlik tespitini Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'te belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek.

Uzaktan kimlik tespitinde alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler

Müşterinin başvurusuyla kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılacak.

Finansal kuruluşlar ile finansal olmayan belirli iş ve meslekler, uzaktan kimlik tespitine ilişkin işlemlerde, risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edilen riskle orantılı olarak şu tedbirlerden birini, birden fazlasını veya tamamını uygulayacak:

"Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteriyle gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek. İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak. Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak. Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak. Müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek. Tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek de dahil uygun ve etkili tedbirleri almak."

Yükümlülerce, söz konusu hususlara riayet edilmemesi halinde 5549 sayılı Kanun'da öngörülen ceza uygulanacak.

Tebliğ, 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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