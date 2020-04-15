Uzaktan kumandalı oyuncak araba ile fatura tahsilatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzaktan kumandalı oyuncak araba ile fatura tahsilatı - Son Dakika

Uzaktan kumandalı oyuncak araba ile fatura tahsilatı

6 saat önce

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde fatura tahsilatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan kumandalı oyuncak araba ile yapılıyor.

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde fatura tahsilatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan kumandalı oyuncak araba ile yapılıyor.

Belediyenin Altınçevre Mahallesindeki tahsilat şubesinde görevli Serdal Susan, Kovid-19 ile mücadelede tahsilat amacıyla gelenlerle sosyal mesafeyi korumak amacıyla farklı bir yöntem uyguluyor.

Ödeme yapmak için şubeye gelenlerin fatura ve parasını uzaktan kumandalı oyuncak kamyonun kasası vasıtasıyla alan Susan, işlemi tamamladıktan sonra para üstü ve makbuzu da aynı yöntemle vatandaşa ulaştırıyor.

Kamyon kasasında bir de el dezenfektanı bulunduran Susan, bulduğu bu yöntemle hem gülümsetiyor hem de takdir görüyor.

"Ödeme için gelenlerle sosyal mesafemizi koruduk"

Susan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten korunmak için uzmanların önerdiği tüm tedbirleri uygulamaya çalıştığını söyledi.

Şubeye ödeme yapmak için gelen vatandaşlarla arasındaki sosyal mesafeyi korumak için bir yöntem arayışına girdiğini ifade eden Susan, oğlunun evde oyun oynadığı uzaktan kumandalı oyuncak arabasını görünce bu fikrin oluştuğunu aktardı.

Susan, "Malumunuz tahsilat gişeleri çok yoğun oluyor. Sürekli parayla işimiz. 'Gelen insanlarla sosyal mesafemizi nasıl koruyalım' derken uzaktan kumandalı oyuncak araba aklıma geldi, aldık, denedik. Dezenfektanı da oyuncak kamyonun kasasına koyuyoruz. Ödeme için gelenlerle sosyal mesafemizi koruduk, gayet de başarılı oldu." diye konuştu.

İnsanların da temas olmamasından dolayı memnun olduğunu anlatan Susan, bu şekilde işlemin tamamlandığını kaydetti.

"Başarılı bir yöntem"

Vatandaşlardan Murat Yıldız, koronavirüsün sağlık için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirterek, bu nedenle sosyal mesafenin korunmasının önemine değindi.

Yıldız, fatura ödemelerinin uzaktan kumandalı oyuncak kullanılması suretiyle yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mehmet Sait Gül de virüsten korunmak için bunun yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Sağlık için sosyal mesafeyi koruma açısından gayet başarılı bir yöntem. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

"Herkesin teması sıfıra indirmesi lazım"

Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, personelin virüsten korunmak için fatura ödemelerinde uyguladığı yöntemi beğendiklerini belirtti.

Koronavirüsün toplum sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu, bundan korunmak için gerektiğinde her türlü tedbirin alınması gerektiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Serdal Susan kardeşimiz bir refleksle vatandaşlarımızla sosyal mesafeyi koruma adına bir yöntem geliştirmiş. Burada doğal gaz ve su bedeli gibi faturalar ödeniyor. Giriş çıkışlar da yoğun. Kendisinin geliştirdiği bir yöntem var. Gerçekten çok tatlı, çok güzel. Hem kendisini hem karşısındakileri katil virüsten koruma anlamında çok ince bir fikir, tebrik ediyorum. Halktan da bu duyarlılığı bekliyorum. 7'den 70'e herkesin bir şekilde kendini izole etmesi, teması, sıfıra indirmesi lazım."

Uzaktan kumandalı oyuncak araba ile fatura tahsilatı

Koronavirüs, Akçakiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:32 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ödemeleri donduran ABD Başkanı Trump'a tepki: 'İnsanlığa karşı işlenen... İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 20:14:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzaktan kumandalı oyuncak araba ile fatura tahsilatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]