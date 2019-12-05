Son Dakika Haberleri: Uzaktan kumandalı tombala polisin dikkatinden kaçmadı
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Uzaktan kumandalı tombala polisin dikkatinden kaçmadı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde uzaktan kumanda ile çalışan bilgisayar donanımlı 2 adet tombala cihazı ele geçirildi.

Uzaktan kumandalı tombala polisin dikkatinden kaçmadı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde uzaktan kumanda ile çalışan bilgisayar donanımlı 2 adet tombala cihazı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde uzaktan kumanda ile çalışan 2 adet bilgisayar donanımlı elektronik tombala cihazı ele geçirildi. Kumar oynatmakta kullanılan cihazlara el konularak şüpheliler ile ilgili gerekli işlemlere başlanıldı. - AYDIN

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:13 Kaynak: İHA
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