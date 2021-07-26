Uzaktan kurban kesimi baharat satışlarını düşürdü

Geçtiğimiz Kurban Bayramında birçok vatandaşın vekalet yoluyla kent dışında kurban kestirmesi ve tatilde bulunması, esnafın baharat satışlarını olumsuz etkiledi.

Baharat satıcıları, Kurban Bayramı döneminde beklediği hareketliliğini bulamadı. Türkiye'nin, Korona virüs nedeniyle dünya genelinde artan ihtiyaç sahiplerinin yanında bulunması, yerli baharatçıların beklentilerini karşılamamasına neden oldu. Yurt içinde fiyatların pahalı olması sebebiyle bazı kurban sahipleri, vekalet yoluyla yurt dışında daha uygun fiyatlara bu ibadetlerini yerine getirdi. Ayrıca kısıtlamasız geçiren kurban tatilinde olan bazı vatandaşlar, vacip kurbanlarını özel kurumlara vekalet vererek uzaktan kestirdi. Bu durumda çevrede kurban kesenlerin sayısı azalması baharat satışlarını da olumsuz etkiledi.

Kurbanlar uzakta kestirildi, baharatlar satılamadı

Uzun yıllardır Eskişehir'de baharatçı olarak bulunan Tuncay Tezcan, bu seneki kurban satışları hakkında konuştu. Tezcan, "Eskiden insanlar kurbanlarını ailesiyle, çocuklarıyla manevi ortamda kesiyordu. Ancak son zamanlarda bence halkımız arasında doğrudan kurban kesme alışkanlığı yavaşladı. Kurbanlarını kendileri kesmek yerine daha çok özel vakıf ve derneklere vermeye başladı. Çünkü vacip kurbanlarını yurt dışına göndermek daha uygun geliyor. Türkiye'de bir kurbanlık en az yaklaşık bin 500 lirayken yurt dışında 600-700 liraya yaptırabiliyor. Bu kurbanlar tam anlamıyla ihtiyaç sahiplerine de ulaşmış oluyor. Ayrıca insanlar son 3 bayramda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması vardır. İnsanlar dışarıya çıkamadı. Bayram tatilini yaşayamadı. Dolayısıyla bu bayram onlar için çok önemliydi. İnsanlar kurbanlarla uğraşmak yerine bir derneğe verip tatile gittiler. Bu nedenlerden dolayı; vatandaşın evine kurban girmedi. Bu da baharat tüketimini otomatik olarak azaldı. Yeni nesil de eskisi gibi anne-babaları gibi evinde sucuk yapmıyorlar. Onlarla uğraşmıyor. Bu nedenle bayramdan önce beklediğimiz hareketlilik bu sene yaşayamadık. Sucuk baharatı ile diğer baharat satışlarımız eski senelere göre git gide düştüğünü söyleyebilirim" dedi.

Fiyat artışı kapıda

Kurban Bayramı öncesi baharat fiyatlara pek yükselme yansıtmadığını söyleyen Tuncay Tezcan, bundan sonra yüzde 30 civarında bir fiyat artışı olacağı belirtti. Baharatçı Tezcan, "Fiyatlarda büyük artışlar var normalde. Ama biz elimizden geldiği kadar müşterilerimize bunu yansıtmamaya çalıştık. Bu fiyat artışını sinemize çekmeye çalıştık. Kurban Bayramından önce onları üzmek istemedik. Ama bundan sonraki süreçte artık bu yükü biz de çok fazla kaldıramayız. Yavaş yavaş fiyatlarımıza yansıtmaya başlayacağız. Bu da yüzdelik diliminde yüzde 30 civarında bir artış olacağı ön görüyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR