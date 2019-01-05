Son Dakika Haberleri: Uzat Elini, Yaşasın Elazığspor" Kampanyasına Futbolculardan Destek

Uzat Elini, Yaşasın Elazığspor" Kampanyasına Futbolculardan Destek

42 dakika önce

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Elazığspor'a destek veren futbolcular, çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşarak "Uzat Elini Yaşasın Elazığspor' kampanyasına yoğun bir şekilde katılmaya başladı.

Uzat Elini, Yaşasın Elazığspor
Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Elazığspor'a destek veren futbolcular, çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşarak "Uzat Elini Yaşasın Elazığspor' kampanyasına yoğun bir şekilde katılmaya başladı.

Spor Toto 1. Lig'de ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren, bir çok futbolcusu ayrılan ve yönetim oluşmadığı için Kayyum atanan TY Elazığspor için başlatılan "Uzat Elini, Yaşasın Elazığspor" kampanyası dikkat çekmeye başladı.

Bordo-beyazlı kulüp "Elazığsporumuz'a bu zor günlerde destek olmak fedakar ve cefakar futbolcularımız ile lige devam etmek için 'Uzat Elini, Yaşasın Elazığspor' kampanyasına, tüm Elazığ halkını ve Elazığsporseverleri maddi ve manevi olarak katkı sağlamaya davet ediyoruz" açıklamasıyla kampanyayı başlatmıştı.

Kampanyanın başlamasıyla birlikte farklı takımlarda forma giyen futbolcular ve teknik direktörler de sosyal medyadan çektikleri video ile destek verdi.

İlk başta daha önce bordo-beyazlı ekibi çalıştıran Teknik Direktör Yılmaz Vural, Elazığspor'da geçmişte forma giyen futbolculardan Traore, Ozan Tahtaişleyen, Zülküf Özer, Mehmet Yiğit, Hakan Bilgiç, Berk Yıldız, Ahmet Sabri Fener, Mehmet Nas, Murat Kayalı, Çağlar Şahin Akbaba, Çağrı Ortakaya, Serdar Gürler, Ivesa, Serdar Kulbilge, Ferhat Odabaşı, Eren Aydın ve Mehmet Boztepe çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşarak, "Uzat Elini, Yaşasın Elazığspor" dedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Elazığ, Elazığspor, Spor
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