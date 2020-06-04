Uzatılan karantinaya 'bizden zarar gelmez' tepkisi (2) - Son Dakika

Uzatılan karantinaya 'bizden zarar gelmez' tepkisi (2)
BİR GRUP OLAY ÇIKARDISerik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta karantina süresinin 1 hafta uzatılmasına tepki gösteren bir grup olay çıkardı.
BİR GRUP OLAY ÇIKARDI
Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta karantina süresinin 1 hafta uzatılmasına tepki gösteren bir grup olay çıkardı. Polisin ikna çabalarına rağmen zaman zaman gergin anların yaşandığı karantina bölgesinde, gruptan bazıları karantinanın kaldırılmasını isteyip, polise taş attı. Bazıları da polisin kurduğu demir bariyerleri aşmaya çalıştı. Atılan taşlar polis araçlarına zarar verdi. Polis grubu dağıtmak için kalkan ve biber gazıyla müdahale etti. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve Serik Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, grupla konuşarak, sakinleştirdi. Bölgede polisin bekleyişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:52 Kaynak: DHA
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