Son Dakika Haberleri: Uzatma tatilciler trafiği kilitledi
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Uzatma tatilciler trafiği kilitledi

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilini iki gün daha uzatan tatilciler Muğla karayolunda trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Uzatma tatilciler trafiği kilitledi, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini iki gün daha uzatan tatilciler Muğla karayolunda trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Cumartesi öğleden sonra tatil beldelerinden araçları ile çıkış yapan tatilciler Marmaris çıkışlı Gökova Kavşağı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Fethiye istikametinden gelen araçların da birleşmesi sonucu Ula Kavşağı, Gülağzı Kavşağı ve Muğla girişindeki akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluştu. Her kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Şehiriçi Trafik ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde sağlamasına rağmen günübirlik tatilciler ile birlikte uzun kuyruklar oluştu.

Muğla girişindeki akıllı kavşakta 8 gündür aynı yoğunluğun yaşanması nedeniyle vatandaşlar bu bölgede akıllı kavşak ve ışıklarla sorunun çözümünün mümkün olmadığını belirtirken, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'den Denizli, Konya Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük metropol illerden gelen tatilcilerin tek geçiş noktası olan bu alana alt-üst geçit veya battı-çıktı ile çözüm bulunmasını istedi. - MUĞLA
Kurban Bayramı, Marmaris, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:18 Kaynak: İHA
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