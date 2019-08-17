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Uzatma tatilciler trafiği kilitledi

47 dakika önce

Uzatma tatilciler trafiği kilitledi Kurban Bayramı tatilini Perşembe ve Cumaya uzatan tatilciler Marmaris-Gökova Kavşağı ve Muğla akıllı kavşakta trafiği kilitlediMUĞLA - Kurban Bayramı tatilini iki gün daha uzatan tatilciler Muğla karayolunda trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Uzatma tatilciler trafiği kilitledi
Kurban Bayramı tatilini Perşembe ve Cumaya uzatan tatilciler Marmaris- Gökova Kavşağı ve Muğla akıllı kavşakta trafiği kilitledi
MUĞLA - Kurban Bayramı tatilini iki gün daha uzatan tatilciler Muğla karayolunda trafiğin kilitlenmesine neden oldu.
Cumartesi öğleden sonra tatil beldelerinden araçları ile çıkış yapan tatilciler Marmaris çıkışlı Gökova kavşağında uzun kuyruklar oluşturdu. Gökova Kavşağı'nda Fethiye istikametinden gelen araçların da birleşmesi sonucu Ula kavşağı, Gülağzı kavşağı ve Muğla girişindeki akıllı kavşakta toplanınca uzun kuyruklar oluştu.
Her kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Şehir içi trafik ekiplerinin trafik ışıklarına bağlı kalmaksızın manual vermesine rağmen günübirlik tatilciler ile birlikte özellikle Muğla girişindeki akıllı kavşağın dört bir yanında uzun kuyruklar oluştu.
Muğla girişindeki akıllı kavşakta 8 gündür aynı yoğunluğun yaşanması nedeniyle vatandaşlar bu bölgede akıllı kavşak ve ışıklarla sorunun çözümünün mümkün olmadığını söylerken, Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'den Denizli, Konya Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük metropol illerden gelen tatilcilerin tek geçiş noktası olan bu alana alt-üst geçit veya battı-çıktı ile çözüm bulunmasını istediler.
Kurban Bayramı, Marmaris, Gökova, Muğla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:43 Kaynak: İHA
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