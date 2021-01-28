Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü - Son Dakika

Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü

28.01.2021 11:01
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Süper Lig'in ilk yarısında uzatma dakikalarında en fazla skor üreten takımlar Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında uzatma dakikalarında en fazla skor üreten takımlar Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor oldu.

Süper Lig'in 21 haftalık bölümünde atılan 582 golün 44'ü, maç sonu uzatmalarında kaydedildi.

Oynadıkları karşılaşmalarda 90. dakikaların ardından beşer kez ağları havalandıran Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor, uzatmada en fazla skor üreten takımlar olarak öne çıktı.

Galatasaray ve Beşiktaş da uzatma dakikalarında kaydettikleri dörder golle dikkati çekti.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor, müsabakalarda 90. dakikalardan sonra gol atamadı.

En çok gol yiyenler

Süper Lig'de bu sezon uzatma bölümünde en fazla gol yiyen takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Gaziantep FK ve Demir Grup Sivasspor oldu.

Bu takımlar oynadıkları maçlarda 90. dakikalardan sonra dörder kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Karşılaşmaların uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor ise rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Beş futbolcu ikişer gol attı

Süper Lig'de maçların uzatma bölümlerinde 5 futbolcu ikişer kez ağları havalandırdı.

Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ile Kenan Özer, MKE Ankaragücü'nden Emre Güral ve Yukatel Denizlispor'dan Hugo Rodallega, karşılaşmaların uzatma dakikalarında ikişer gol kaydetti.

Uzatmada atılan goller

Süper Lig'de takımların uzatma bölümünde attığı ve yediği goller şöyle:

Takımlar Attığı Yediği
Atakaş Hatayspor 3 1
Aytemiz Alanyaspor 1 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 1
Beşiktaş 4 4
Çaykur Rizespor 3 1
Demir Grup Sivasspor 0 4
Fatih Karagümrük 3 2
Fenerbahçe 1 2
Fraport TAV Antalyaspor 1 1
Galatasaray 4 4
Gaziantep FK 5 4
Gençlerbirligi 1 1
Göztepe 0 3
Hes Kablo Kayserispor 0 3
İttifak Holding Konyaspor 2 2
Kasımpaşa 1 3
Medipol Başakşehir 3 3
MKE Ankaragücü 3 1
Trabzonspor 1 2
Yeni Malatyaspor 1 0
Yukatel Denizlispor 5 2

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Denizlispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü - Son Dakika Spor


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