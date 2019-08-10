Son Dakika Haberleri: Uzatmada Litvanya'yı 83-80 devirdik!
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Uzatmada Litvanya'yı 83-80 devirdik!

1 saat önce

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Uzatmada Litvanya'yı 83-80 devirdik!, System.String[]
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan milli takım, ilk çeyreği 23-19 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 37-32 önde gitti. Müsabakanın üçüncü çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, milliler, son periyoda 55-50 üstün girdi. Final periyodunda Litvanya, ay-yıldızlılara 23-18'lik üstünlük kurunca karşılaşmanın normal süresi 73-73 sona erdi.

Uzatmada skorda yeniden öne geçen milli takım, mücadeleden 83-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 19.45'te Estonya ile karşılaşacak.

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Litvanya, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:32 
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