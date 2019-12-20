Uzatmalarda beraberlik geldi - Son Dakika
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Uzatmalarda beraberlik geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın aşırtma vuruşu kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

21. dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası dışından yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada korner atışında Hakan Özmert'in ön direğe ortasında Diego'nun kafasından seken topu altı pas içinde ayak koyan Chico'nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

30. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan Çelikay iki hamlede kontrol etti.

56. dakikada Kitsiou'nun pasında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Canteros'un ceza alanı içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1

67. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Canteros'un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada Doğukan Sinik'in uzaktan sert şutu az farkla auta çıktı.

80. dakikada Hakan Özmert'in, altı pas içine kestiği ortaya arka direkte Leschuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kıtsıou'nun sert şutu ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Serdar Özkan x (Mukaıru dk. 66 x), Hakan Özmert xx (Salih Dursun dk. 86 ?), Chico xxx, Amilton xx, Chahechouhe xx (Doğukan Sinik dk. 57 x), Leschuk xxx

Yedekler: Boffin, Charles, Gelson Dala, Rıberıo ,Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Alihan Kubalas xx (Alper Önal dk. 82 x), Pinto xx, Kitsiou xxx, Sedat Ağçay xx (Aydın Karabulut dk. 86 ?), Faty xx (Moke dk. 73 x), Canteros xxx, İlhan Parlak xx

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Chico (dk. 22), Leschuk (dk. 80) (Antalyaspor), Canteros (dk. 56), Kıtısou (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Canteros, Kulusic, Alper Önal (MKE Ankaragücü)

(İsa Akar-Suat Metin/İHA)

MKE Ankaragücü, Hakan Özmert, Antalyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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